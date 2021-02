Daimler-Erfolgsbeteiligung 2020 Gute Geschäfte, kleine Anerkennung

Die Daimler-Beschäftigten erhalten Ende April eine Erfolgsbeteiligung für das vergangene Jahr in Höhe von 500 Euro.

Darauf haben sich die Unternehmensleitung und der Gesamtbetriebsrat geeinigt. Eine entsprechende Mitarbeiter-Information liegt der Tageszeitung "Stuttgarter Nachrichten" vor.

Arbeitszeitverkürzung aufgehoben

Neben dem Bonus, der Ende April 2021 ausgezahlt wird, endet zum 31.3.2021 auch die vereinbarte Arbeitszeitverkürzung im Rahmen der "Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und zur Senkung der Arbeitskosten" in der Verwaltung und den produktionsnahen Bereichen, so die Zeitung. Diese gelte jedoch nicht für Truck-Stores und Niederlassungen.

Als Grund werden die verbesserte Auftragslage und das höhere Arbeitsvolumen genannt. Die Umsatz- und Ertragszahlen seien "erfreulicherweise besser ausgefallen, als dies in den ersten Monaten des Corona-geprägten Jahres zu erwarten war", so der Autobauer in dem Informationsschreiben.

Früher gab's mehr Bonus bei Daimler

Schon im Dezember 2021 hatte Daimler einen Corona-Bonus in Höhe von 1.000 Euro gezahlt. Damals war eine Erfolgsbeteiligung nicht vorgesehen. 2019 wurde die Erfolgsbeteiligung wegen des Gewinneinbruchs gekürzt. Es gab insgesamt 1.097 Euro. Im Vergleich dazu erhielten die Mitarbeiter 2018 satte 4.965 Euro Bonus.

Fazit

Daimler zahlt wegen der guten Auftragslage einen Erfolgsbonus an seine Tarifbeschäftigten in Höhe von 500 Euro. Dazu wurde die Arbeitszeitverkürzung zurückgenommen.