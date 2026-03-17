Daimler Truck: Mitarbeiterprämie für 2025 fällt geringer aus

Die Lage der Automobilindustrie in Deutschland bleibt angespannt – hohe Kosten, schwache Nachfrage in wichtigen Märkten und zunehmender Wettbewerb setzen die Hersteller unter Druck. Trotzdem möchten einige Autobauer nicht auf die Auszahlungen von Prämien an die Mitarbeiter verzichten. So auch Daimler Truck. Rund 25.000 tarifgebundene Beschäftigte in Deutschland erhalten für das Geschäftsjahr 2025 eine Ergebnisbeteiligung von 2.701 Euro. Im Vorjahr hatte die Prämie noch bei 4.140 Euro gelegen. Die Auszahlung erfolgt mit der Entgeltabrechnung im April 2026. Damit beteiligt der Nutzfahrzeughersteller seine Belegschaft erneut am Unternehmenserfolg – trotz eines insgesamt schwierigen Umfelds.

Stabiles Ergebnis in herausforderndem Jahr Laut den Angaben des Unternehmens hat Daimler Truck 2025 ein solides Geschäftsergebnis erzielt. Die Absätze sind zwar rückläufig, dafür bleibt die operative Entwicklung stabil. Der Umsatz des Industriegeschäfts sinkt im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 45,9 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) liegt bei 3,78 Milliarden Euro (4,67 Milliarden Euro im Vorjahr). Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft erreichte 7,8 Prozent und blieb damit innerhalb der Zielspanne des Unternehmens.

Rückenwind kam dabei hauptsächlich durch eine starke Entwicklung in Nordamerika, steigende Absatzzahlen in Europa und zweistellige Margen im Busgeschäft. Personalvorstand Jürgen Hartwig sprach von einem Jahr, in dem die gesetzten Ziele trotz widriger Rahmenbedingungen erreicht worden seien. Entscheidend dafür sei insbesondere das Engagement der Beschäftigten gewesen.

Betriebsrat sieht verlässliche Beteiligung Auch auf der Arbeitnehmerseite wird die erneute Sonderzahlung positiv bewertet. Der Gesamtbetriebsrat verweist darauf, dass die Belegschaft seit der Eigenständigkeit der Firma regelmäßig am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt worden sei. Zudem wurde im Rahmen des Sparprogramms "Cost Down Europe" eine Vereinbarung getroffen, die eine Ergebnisbeteiligung in den kommenden Jahren absichern soll.

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