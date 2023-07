Wenn es zu einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) kommt, können neben einer Geldbuße auch Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot die Konsequenz sein. Die Dauer dieses Fahrverbots liegt üblicherweise zwischen einem und drei Monaten.

Ersttäter haben Terminwahl

Sobald der Bußgeldbescheid rechtskräftig wird, muss der Führerschein abgegeben werden – in der Regel ist das zwei Wochen nach Erhalt des Bescheids, wenn kein Widerspruch eingelegt wird. Ersttäter haben indes vier Monate Zeit, um den Beginn des Fahrverbots selbst zu wählen. Als Ersttäter gilt, wer in den vergangenen zwei Jahren kein Fahrverbot antreten musste. Wiederholungstäter sind Autofahrer, die bereits in den vergangenen 24 Monaten wegen einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr mit einem Fahrverbot belegt wurden.