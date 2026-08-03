Der liefert auch: Army setzt auf US-Paket-Van

Das Unternehmen erhielt den Auftrag, innerhalb von 18 Monaten ein autonomes Hybrid-Nachschubfahrzeug für das Programm "Project Sustainment" zu entwickeln. Grundlage ist die Praesidia-Plattform des kalifornischen Herstellers Harbinger, die ursprünglich für zivile Lieferfahrzeuge entwickelt wurde.

Die US-Armee will mit dem Fahrzeug Nachschubfahrten in gefährdeten Einsatzgebieten automatisieren. Versorgungsgüter sollen künftig auch dort transportiert werden können, wo bemannte Konvois einem hohen Risiko ausgesetzt wären.

Hohe Nutzlast und autonome Fahrzeugsteuerung Die technische Basis bringt bereits wesentliche Voraussetzungen für den militärischen Einsatz mit. Lenkung, Bremse und Antrieb arbeiten über eine Drive-by-Wire-Steuerung vollständig elektronisch. Dadurch lässt sich das Fahrzeug autonom betreiben.

Nach Herstellerangaben sind bis zu 11,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht und rund 8,2 Tonnen Nutzlast möglich. Damit kann das Fahrzeug größere Mengen an Munition, Kraftstoff oder anderem Material transportieren als viele kleinere unbemannte Bodenfahrzeuge.

Hybridantrieb liefert Reichweite und Strom Den Antrieb übernimmt ein Plug-in-Hybridsystem mit Hochvoltbatterie und Verbrennungsmotor als Range Extender. Harbinger gibt die Gesamtreichweite mit mehr als 805 Kilometern an. Rund 169 Kilometer sollen rein elektrisch möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 105 km/h.

American Rheinmetall Der UGV (Unmanned Ground Vehicle) transportiert Versorgungsmaterial für Soldaten.

Neben dem Antrieb kann das Fahrzeug nach Herstellerangaben bis zu 350 Kilowatt elektrische Leistung bereitstellen. Dadurch könnte es im Einsatz Gefechtsstände, Kommunikationssysteme oder Sensoren versorgen und zusätzliche Generatoren ersetzen.

Drei Unternehmen übernehmen die Entwicklung American Rheinmetall koordiniert das Programm als Hauptauftragnehmer. Die autonome Fahrsoftware stammt von Forterra. Sie soll das Fahrzeug auch bei eingeschränkter Funkverbindung einsatzfähig halten.

Primordial Labs integriert die Sprachschnittstelle Anura. Sie übersetzt Sprachbefehle in Fahrzeugkommandos, sodass ein Bediener mehrere Fahrzeuge gleichzeitig überwachen kann.