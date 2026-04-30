Design? Sicherheit? Was bedeuten die schwarzen Punkte an der Windschutzscheiben?

Der sogenannte Siebdruckrand besteht aus eingebrannter Keramikfarbe. Sie verbindet sich dauerhaft mit der Scheibe und ist dadurch unempfindlich gegenüber Witterung und Abnutzung. Seine zentrale Aufgabe ist der Schutz der Verklebung zwischen Windschutzscheibe und Karosserie. Der Klebstoff würde ohne diese Abschirmung durch UV-Strahlung schneller altern und an Festigkeit verlieren.

Gleichzeitig verdeckt der Rand den Kleber sowie mögliche Rückstände aus dem Einbau. Dadurch entsteht ein gleichmäßiger Abschluss, der den Übergang zwischen Glas und Karosserie optisch sauber erscheinen lässt.

Neben dem Schutz der Verklebung erfüllt der schwarze Rand damit auch eine optische Aufgabe. Er kaschiert Unregelmäßigkeiten und sorgt für eine klare Linienführung an der Fahrzeugfront, ohne dass technische Details sichtbar werden.

Was hat es mit den schwarzen Punkten auf sich? Vom Rand ausgehend folgt bei vielen Scheiben ein Bereich mit kleinen Punkten, die zur Mitte hin immer feiner werden. Diese Siebdruckpunkte schaffen einen fließenden Übergang zwischen dem dunklen Rand und dem transparenten Glas. Ohne diese Abstufung würde die Kante deutlich härter wirken.

In einigen Fahrzeugen sind die Punkte auch im Bereich hinter dem Rückspiegel zu finden. Dort können sie das Licht leicht abschwächen und so Blendungen reduzieren, etwa bei tief stehender Sonne. Die Wirkung ist begrenzt, ergänzt aber die übrigen Maßnahmen gegen direkte Sonneneinstrahlung.

Herstellung und Sicherheit Rand und Punkte werden im selben Produktionsschritt aufgebracht und anschließend in das Glas eingebrannt. Dadurch bleiben sie dauerhaft erhalten und erfüllen ihre Funktion über die gesamte Lebensdauer der Scheibe.

Die Windschutzscheibe selbst besteht aus Verbundsicherheitsglas. Zwei Glasschichten sind durch eine Kunststofffolie miteinander verbunden. Im Falle eines Bruchs bleiben die Splitter an dieser Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.