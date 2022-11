Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Das Deutschlandticket kommt Was Sie über das 49-Euro-Ticket wissen müssen

Bund und Länder haben sich auf das sogenannte Deutschlandticket geeinigt. Es soll 49 Euro pro Monat kosten. Darüber hinaus ist aber noch vieles unklar. Hier erfahren Sie, wann es kommen könnte und was noch geregelt werden muss.

Während der Corona-Pandemie hat der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) extrem gelitten. Mit dem zwischen Juni und August 2022 gültigen "9 für 90-Ticket" sollten die Menschen wieder an Bus und Bahn herangeführt werden. Das sogenannte 9-Euro-Ticket, das nach Branchenangaben etwa 52 Millionen mal verkauft wurde, erwies sich als großer Erfolg, da sind sich die meisten Experten und Beobachter einig. Früh forderten sie eine Nachfolgeregelung. Diese hat lange auf sich warten lassen, doch nun ist sie "beschlossene Sache", wie das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mitteilt. Sie trägt die offizielle Bezeichnung "Deutschlandticket".

Was soll das Deutschlandticket kosten?

Die Kosten beziffert der inoffizielle Zweitname "49-Euro-Ticket". Doch dabei handelt es sich wohl nur um einen Einführungspreis. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigt laut "Süddeutscher Zeitung" bereits an: "Der Preis wird steigen." Denn die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben ab 2024 einen automatischen Inflationsausgleich vereinbart. Steigen die Kosten für die Verkehrsbetriebe, beispielsweise durch höhere Kraftstoff- und Strompreise, wird auch das Deutschlandticket teurer. Das soll verhindern, dass die Bus- und Bahnbetreiber in diesem Fall ihr Angebot ausdünnen, um Kosten zu sparen.

Wann soll das Deutschlandticket eingeführt werden?

Das steht noch nicht genau fest. "Schon bald", heißt es vom BMDV, und im Beschlusspapier steht der Begriff "schnellstmöglich"; beides sind natürlich dehnbare Aussagen. Der ursprüngliche Plan, bereits zum Jahresbeginn 2023 mit dem 9-Euro-Ticket-Nachfolger zu starten, wird sich wohl nicht halten lassen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) setze alles daran, einen Start zum 1. Januar zu ermöglichen. Realistischer sei aber, dass das Deutschlandticket zum Ende des ersten Quartals eingeführt wird.

Was sind die Gründe für die Verzögerung?

Bund und Länder haben lange um die Nachfolgeregelung zum 9-Euro-Ticket gerungen, allein das hat den Einführungsprozess verzögert. Wie so oft ging es dabei ums Geld. Nun steht fest: Sowohl der Bund als auch die Länder müssen das nötige Geld bereitstellen. Es ist von jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr die Rede plus einer Milliarde Euro vom Bund für den regionalen Ausbau des Nahverkehrs über die sogenannten "Regionalisierungsmittel". Doch die jeweiligen Landtage müssen noch zustimmen, und so etwas dauert bekanntlich. Außerdem müssen die regionalen Verkehrsverbände noch Verkauf und Vertrieb des Deutschlandtickets regeln.

Wo kann ich mit dem 49-Euro-Ticket fahren?

"Attraktiv, digital, einfach: Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen", verspricht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Deshalb handelt es sich beim Deutschlandticket nicht um eine Karte für bestimmte Zeiträume, wie es noch beim 9-Euro-Ticket der Fall war, sondern um ein monatlich kündbares Abonnement. Grundsätzlich soll es dessen Freiheiten aber ebenfalls bieten: Die ÖPNV-Nutzung wäre dann nicht nur im eigenen Heimatort, sondern auch in anderen Gebieten Deutschlands möglich. Vorteil: Wie beim 9-Euro-Ticket muss sich niemand mit den teils verwirrenden Tarifzonen-Regelungen einzelner Regionen auseinandersetzen. Weiterhin können die Regionalzüge der Deutschen Bahn und ihrer Konkurrenzanbieter genutzt werden. Fahrten mit den DB-Fernzügen (IC oder ICE) sind weiterhin ausgeschlossen.

Was gilt es noch zu klären?

Neben dem Termin für die Einführung muss noch abgestimmt werden, ob Fernbusse mit in das Deutschlandticket integriert werden sollen. Der größte Anbieter Flixbus begründet großes Interesse, an diesem Programm teilzunehmen, auch der ADAC befürwortet dies. Unklar ist obendrein, ob Nutzerinnen und Nutzer des 49-Euro-Tickets Fahrräder kostenfrei mitnehmen können. Oder ob es nur digital zur Verfügung gestellt wird oder sich klassisch am Fahrkartenautomat ausdrucken lässt. Auch die Frage, wie die Finanzierung ab 2025 geregelt wird, ist bislang ungeklärt. Der ÖPNV ist generell Ländersache, aber der Bund schießt Gelder zu, um das Deutschlandticket realisieren zu können, wobei die Summen gestaffelt um jährlich drei Prozent steigen. Doch den Ländern ist der Bundesanteil jetzt schon zu niedrig; um das Angebot langfristig aufrechtzuerhalten, müssten größere Summen aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt werden. Es dürfte künftig also erneut hart um die Finanzierung des Angebots gerungen werden.

Bietet das Deutschlandticket wirklich eine finanzielle Ersparnis?

Meistens ja. Wie groß diese ist, hängt vor allem von der Region ab, in der man lebt. Und wie groß die Tarifzone ist, die man nutzen möchte. Beispiel München: Ein Monatsticket für die Innenstadtzone M kostet für Erwachsene bereits 59,10 Euro. Wer die gesamte Tarifzone des Münchner Verkehrsverbundes MVV nutzen möchte, zahlt aktuell sogar 227,50 Euro. Beides wäre künftig – zumindest anfangs – für 49 Euro nutzbar. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit dem Deutschlandticket ohne Extrakosten per Regionalbahn in andere Gegenden Deutschlands zu reisen.

Gibt es auch billigere Angebote?

Aktuell ja. Berlin hat im Oktober beispielsweise ein 29-Euro-Ticket eingeführt, das bis Ende März 2023 im Angebot bleiben soll. Der Beschluss zum Deutschlandticket erlaubt ausdrücklich "ergänzende, länderspezifische Vergünstigungen". Allerdings müssen die Mehrkosten dafür vom jeweiligen Bundesland getragen werden. Eine billigere Variante des Deutschlandtickets für Menschen mit geringen Einkommen ist bisher dagegen nicht geplant. Deshalb gibt es von Sozial- und Verbraucherverbänden auch Kritik am 49-Euro-Ticket. Sie fordern entweder, die Kosten auf 29 Euro zu verringern, oder ein 365-Euro-Ticket für das gesamte Jahr einzuführen.

Fazit

Das 9-Euro-Ticket sollte ein Anreiz für die Menschen in Deutschland sein, über die Sommermonate vom Auto auf Busse und Bahnen umzusteigen – und sich möglichst vom ÖPNV überzeugen zu lassen. Das hat im Großen und Ganzen geklappt. Nun hängt es von der Nachfolgeregelung ab, dass daraus tatsächlich ein nachhaltiger Trend wird. Dass der Preis von neun Euro monatlich nicht zu halten sein wird, war von vornherein klar. 49 Euro (anfangs, später wohl mehr) bedeuten zwar einen großen Preissprung im Vergleich zum im Sommer gültigen Ticket, dürfte sich aber in den meisten Regionen finanziell lohnen. Hinzu kommt die Flexibilität und Unabhängigkeit von regionalen Tarifzonen, die die Nutzerinnen und Nutzer im Sommer zu schätzen gelernt haben.

Was die "größte ÖPNV-Tarifreform in Deutschland" (O-Ton: Wissing) tatsächlich bewirkt, muss sich jedoch mittel- und langfristig zeigen. Schließlich bewirken günstige Tickets nur dann dauerhaft einen Umstieg vom Auto in Bus oder Bahn, wenn diese auch zuverlässig fahren, ländliche Regionen gut angebunden sind und ein ordentlicher Komfort geboten wird. Damit das gewährleistet bleibt, muss es eine stabile Finanzierung geben, die den Verkehrsverbänden und der Bahn ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. Doch um genau diese dürfte bald wieder intensiv zwischen Bund und Ländern gestritten werden. Weshalb der Erfolg des Deutschlandtickets keineswegs garantiert ist.