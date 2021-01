Baumot meldet Insolvenz an Diesel-SCR-Kat-Nachrüster geht das Geld aus

Die Maßnahme gilt für die Baumot Group AG, wie auch für ihre jeweiligen 100%-igen Tochtergesellschaften, Twintec Technologie GmbH, Baumot Technologie GmbH und Baumot Deutschland GmbH.

Auslöser für den Insolvenzantrag seien "die erheblichen Umsatzeinbußen in den Kernmärkten Israel, Großbritannien, Italien und auch Deutschland aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, insbesondere die damit in Zusammenhang stehenden neuerlichen Lockdown-Regelungen in den genannten Ländern", heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung bleiben der Vorstand und die Geschäftsführung weiterhin verwaltungs- und verfügungsbefugt, ausdrückliches Ziel ist die Sanierung des Unternehmens über einen Insolvenzplan. Zur Unterstützung werden die Gremien der Baumot Gruppe voraussichtlich in den nächsten Tagen einen Generalbevollmächtigten bestellen.

Nachrüstung für VW-Konzern-Modelle

Baumot Baumot hat für zahlreiche VW-Konzernmodelle eine SCR-Nachrüstlösung entwickelt.

Der Hersteller von Abgasreinigungssystemen wollte eigentlich den Markt für die Dieselnachrüstung von Euro 5 auf Euro 6 bedienen. Der Fokus lag dabei auf den Marken aus dem Volkswagenkonzern. Baumot konnte auch schon Genehmigungen für eine Vielzahl von Modellen vorweisen. Allerdings schaffte man es nicht, die Produktion im Jahr 2020 anzufahren.

Fazit

Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Abgasproblematik von Diesel-Autos in Verbindung mit lokalen Fahrverboten völlig aus dem Fokus gefallen. Jetzt muss mit Baumot der erste Nachrüster solcher Systeme die Segel streichen.