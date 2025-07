Dieser Blitzer blitzt fast jedes Auto: Hunderte Knöllchen jeden Tag

Autofahrer müssen sich an die neue Verkehrsführung und den Schilderwald am Bahnhofsplatz in Bad Cannstatt wohl erst noch gewöhnen. Wie sonst ist es zu erklären, dass der installierte Blitzer bei nahezu jedem Pkw auslöst? Binnen einer Stunde sind 51 von 53 Autos fotografiert worden. Und die Strafen sind saftig. Doch der Reihe nach!