Dodge-Chef Tim Kuniskis „Die Tage des Hellcat-V8 sind gezählt“

Dodge hat sich in den vergangenen Jahren zu Muscle-Car-Marke des inzwischen vom neuen Stellantis-Konzern abgelösten FCA-Marken-Universums entwickelt. Das wird der Hersteller auch bleiben, wenn man den Aussagen glauben darf, die Dodge-Chef Tim Kuniskis im US-Nachrichtenportal CNBC getätigt hat. Kuniskis prognostiziert dort ein neues goldenes Zeitalter der Muscle Cars, in dem die Marke Dodge eine große Rolle spielen wird – nur auf eine andere Weise als bisher.

Stellantis North America Noch im Sommer 2020 hat Dodge-Chef Tim Kuniskis drei neue Hellcat-Modelle vorgestellt. Werden es die letzten gewesen sein?

Für den CEO steht eines fest: Der legendäre, seit 2014 angebotene Hellcat-V8 spielt in Zukunft keine Rolle mehr. "Die Tage des 6,2-Liter-V8 mit Eisen-Block und Kompressor-Aufladung sind gezählt", sagt Kuniskis. Das liege jedoch nicht an mangelndem Kundeninteresse. Im Gegenteil: Mit den Verkaufszahlen ist er sehr zufrieden. "In den letzten fünf Jahren haben wir weit über 50.000 Hellcats verkauft. Das ist eine Menge, wenn man bedenkt, was diese Autos kosten." Nämlich 70.000 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 58.000 Euro) und mehr, was für ein US-Modell tatsächlich sehr viel ist. Auch während der Corona-Pandemie schreibt der Hersteller weiter schwarze Zahlen, weil die treue Fangemeinde unverdrossen die oft hubraum- und leistungsstarken Dodge-Modelle kaufte.

Wie zur Ölkrise in den 70ern

Der Hellcat-Motor, der auch in den Performance-Modellen der Schwestermarken Jeep und Ram zum Einsatz kommt, werde deshalb verschwinden, weil es für Autohersteller immer teurer wird, solche Triebwerke an die strengen Abgasvorschriften anzupassen. Es sei wie in den frühen Siebzigerjahren, als genau solche Regelverschärfungen aufgrund der damaligen Ölkrise zum Ende der ersten goldenen Muscle-Car-Ära geführt hätten. Dass solche Vorgaben erneut kommen werden, ist spätestens seit dem Wechsel im Weißen Haus klar. Statt die Verbrauchs- und Emissions-Regeln aufzuweichen, wie es Ex-Präsident Donald Trump veranlasst hat, wird Joe Biden in dieser Hinsicht wieder striktere Regeln durchsetzen. Der neue US-Präsident hat bereits angekündigt, besonders die Elektromobilität fördern zu wollen.

Fiat-Chrysler FCA Der Dodge Durango SRT Hellcat debütierte im Sommer 2020 und war ruckzuck ausverkauft.

Doch wenn die Schlüssel zum neuen goldenen Muscle-Car-Zeitalter nicht mehr Hubraum, Aufladung und hochoktaniger Kraftstoff sind, dann liegt auf der Hand, in welche Richtung auch Dodge marschieren wird: Durch die Elektrifizierung ergeben sich Kuniskis zufolge neue Möglichkeiten in Sachen "Performance 2.0" – die Leistung sei schließlich auch künftig nicht gedeckelt. Er setzt darauf, dass die Technologien günstiger werden, sobald Hybrid- und Elektroautos zu Massenphänomenen geworden sind. "Die Verrückten werden die Elektrifizierung dann leistungsbasiert einsetzen, statt die Autos sparsam zu machen", sagt der Dodge-Chef, der sich selbst und seine Marke offensichtlich in diese Kategorie einordnet.

Drei Baureihen mit Hellcat-V8

Dodge bietet aktuell fünf Baureihen an: den bald auslaufenden Minivan Grand Caravan, die SUV Journey und Durango, die Stufenheck-Limousine Charger und das zweitürige Coupé Challenger. Die letzten Drei sind mit dem Hellcat-V8 erhältlich, doch im gesamten Portfolio fehlen bisher Hybrid- oder gar vollelektrisch angetriebene Alternativen. Das wird sich ändern, und hier spielt der Wechsel zum neuen Riesen-Konzern Stellantis eine große Rolle. Dessen Chef Carlos Tavares hat bereits angekündigt, dass jedes neue Modell, das bis 2025 auf den Markt kommt, auch eine elektrifizierte Variante erhalten wird. Kuniskis bestätigt, dass das auch für Dodge gelten wird, geht hier aber nicht näher ins Detail.

Fazit

Spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl ist klar: Großvolumige reine Verbrenner-Antriebe haben nicht nur in Europa, sondern auch in den USA keine rosige Zukunft mehr. Doch genau darauf ist das Image von Dodge derzeit ausgerichtet. Also muss Markenchef Tim Kuniskis rechtzeitig gegensteuern, um sowohl die Fangemeinde des Herstellers als auch das Stellantis-Management davon zu überzeugen, dass sich dieses Image auch an eine weitgehend elektrifizierte Zukunft adaptieren lässt. Dass es aus seiner Sicht gar nicht anders geht, stellt er im Gespräch mit CNBC klar: "Alles, was ich mache, ist American Muscle. Also kann mein Marketing und alles, was ich tue, genau darauf ausgerichtet sein."