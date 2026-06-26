Ende in den USA: Polestar geht, Volvo darf bleiben - warum?

Polestar zieht sich aus dem US-Neuwagengeschäft zurück. Hintergrund ist eine Entscheidung des US-Handelsministeriums, dem Unternehmen keine Ausnahmegenehmigung im Rahmen der sogenannten "Connected Vehicle Rule" zu erteilen. Damit darf Polestar ab dem Modelljahr 2027 keine neuen Fahrzeuge mehr in den Vereinigten Staaten verkaufen.

Der Hintergrund: Die USA betrachten moderne Autos inzwischen als vernetzte Systeme mit sicherheitsrelevanter Bedeutung. Fahrzeuge erzeugen große Mengen an Daten, kommunizieren mit Cloud-Diensten, beziehen Updates aus der Ferne und sind eng mit mobilen Endgeräten ihrer Nutzer verknüpft. Aus Sicht der US-Regierung entstehen dadurch neue Risiken, wenn Hersteller oder Software-Anbieter aus Staaten stammen, die als geopolitische Wettbewerber gelten. Mit der Connected Vehicle Rule schafft Washington deshalb neue Marktzugangsvoraussetzungen für Fahrzeughersteller wie Polestar. Die schwedische Marke gehört zum chinesischen Geely-Konzern.

Connected Vehicle Rule verändert den US-Automarkt Kern der neuen US-Regelung ist eine Genehmigungspflicht für vernetzte Fahrzeuge und bestimmte Fahrzeug-Software. Betroffen sind Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 4,5 Tonnen. Ab dem Modelljahr 2027 dürfen Fahrzeuge nicht mehr neu verkauft werden, wenn zentrale Vernetzungs- oder Fahrfunktionen von Unternehmen stammen, die unter chinesischer oder russischer Kontrolle stehen oder deren Rechtsordnung unterliegen. Ab 2030 werden die Vorgaben zusätzlich auf bestimmte Hardware-Komponenten ausgeweitet.

Die US-Regierung begründet die Maßnahme mit nationalen Sicherheitsinteressen. Vernetzte Fahrzeuge könnten theoretisch sensible Daten erfassen oder durch Fernzugriffe beeinflusst werden. Damit rücken Autos regulatorisch näher an digitale Infrastruktur heran. Für Hersteller bedeutet das eine grundlegende Veränderung: Entscheidend ist künftig nicht allein, wo ein Fahrzeug gebaut wird, sondern auch, wer Software entwickelt, Daten verarbeitet und digitale Dienste kontrolliert.

Warum Polestar betroffen ist – Volvo aber nicht Besonders bemerkenswert ist, dass Polestar und Volvo trotz gemeinsamer Konzernverbindungen unterschiedlich behandelt werden. Beide Marken stehen im Umfeld des Geely-Konzerns. Dennoch erhielt Volvo eine Ausnahmegenehmigung für den weiteren Vertrieb vernetzter Fahrzeuge in den USA, während Polestar diese Genehmigung nicht erhielt. Offizielle Begründungen wurden bislang nicht veröffentlicht. Beobachter verweisen jedoch auf mehrere mögliche Unterschiede: Volvo verfügt über eine lange industrielle Präsenz in westlichen Märkten, betreibt Produktionskapazitäten außerhalb Chinas und organisiert Teile seiner Entwicklungs- und Software-Strukturen eigenständiger.

Polestar hingegen wurde als reine Elektroautomarke später aufgebaut und ist organisatorisch enger mit globalen Plattform- und Entwicklungsstrukturen verzahnt. Ob diese Faktoren ausschlaggebend waren, bleibt offen. Der Fall zeigt jedoch, dass Herkunft allein nicht mehr ausreicht, um regulatorische Entscheidungen zu erklären. Zunehmend zählen Unternehmensstruktur, Datenarchitektur und digitale Eigenständigkeit.

Polestar richtet den Fokus auf Europa Für Polestar kommt die Entscheidung zu einem Zeitpunkt, an dem die Bedeutung des US-Markts ohnehin bereits abgenommen hat. Nach Unternehmensangaben erzielt die Marke den Großteil ihres Absatzes inzwischen außerhalb Nordamerikas. Europa entwickelt sich zum wichtigsten Absatzraum und soll künftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Geplant sind der Ausbau des Vertriebsnetzes, eine stärkere regionale Produktion künftiger Modelle sowie zusätzliche Investitionen in neue Wachstumsmärkte. Die bestehenden Fahrzeugbestände in den USA sollen weiterhin verkauft werden. Auch Service und Ersatzteilversorgung für Bestandskunden will das Unternehmen aufrechterhalten.

Auch für Hersteller könnte in Zukunft eine neue Herausforderung entstehen: Neben Technik, Preis und Produktion wird in den USA künftig entscheidend sein, wie unabhängig Software, Datenstrukturen und digitale Dienste organisiert sind. Der Marktzugang großer Automärkte könnte sich damit dauerhaft verändern – nicht durch klassische Handelspolitik, sondern durch Regeln für digitale Souveränität.