Eröffnung der Rahmedetalbrücke ab 22.12.: Wie läuft die Freigabe? Wer fährt zuerst?

An der Eröffnungszeremonie nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz sowie weitere Politiker teil, allerdings wird Merz nach Angaben der Autobahn GmbH aller Wahrscheinlichkeit nach nicht als erster Autofahrer über die Brücke fahren. Der Verkehr soll am frühen Nachmittag schrittweise freigegeben werden.

Freigabe im laufenden Verkehr Die Aufhebung der Sperrung erfolgt ohne erneute Vollsperrung, nach Meldung der Westfalenpost am frühen Nachmittag. Die Verkehrsfreigabe wird von der Polizei begleitet, die den Verkehr zunächst langsam über die neue Brücke führt, dabei ist es dem Zufall überlassen, wer der erste Brückenfahrer sein wird. Zwei verengte Spuren stehen pro Richtung zur Verfügung, getrennt durch eine Schutzwand.

Die Brücke war im Dezember 2021 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, nachdem gravierende Schäden entdeckt worden waren. Mit der Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts wird die durchgehende Verbindung auf der Sauerlandlinie (A45) zwischen Hagen und Siegen wiederhergestellt.

Zweite Brückenhochzeit Anfang 2026 Die neue Brücke ist 17 Meter breit und besteht aus zwei parallelen Bauwerken mit einer Gesamtlänge von rund 450 Metern. Der nun freigegebene Abschnitt trägt vorerst den gesamten Verkehr in beide Richtungen.

Die zweite Brückenhälfte wird derzeit fertiggestellt. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist das Verschweißen der beiden Stahlkonstruktionen ("Stahlhochzeit") für Anfang 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung der zweiten Hälfte soll bis Ende 2026 erfolgen.

Mit der Fertigstellung der zweiten Brückenhälfte stehen künftig drei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Auch die Rastanlagen Sauerland Ost und Sauerland West, die seit 2022 geschlossen sind, sollen im März 2026 wieder öffnen. Damit wird die gesamte Infrastruktur im Abschnitt Lüdenscheid voraussichtlich bis Frühjahr 2026 vollständig betriebsbereit sein.

Bedeutung für Verkehr und Region Mit der Freigabe endet für Lüdenscheid und das südliche Sauerland eine lange Umleitungsphase. Der Verkehr auf der A45 kann wieder durchgehend fließen, was Pendler, Spediteure und Anwohner deutlich entlastet.

Die A45 ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Autobahnen Deutschlands. Ihre Sperrung führte zu erheblichen Belastungen der regionalen Straßen und zu wirtschaftlichen Einbußen in Südwestfalen.