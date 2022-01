Nachfolger von Håkan Samuelsson Ex-Dyson-CEO Jim Rowan wird neuer Volvo-Boss

Der ehemalige Lkw-Manager Håkan Samuelsson stieß 2010 in turbulenten Zeiten als Vorstandmitglied zur Volvo Car Corporation. Der chinesische Autokonzern Geely hatte die schwedische Marke gerade übernommen, die seinerzeit noch vom Ex-VW-Mann Stefan Jacoby geleitet wurde. 2012 übernahm der heute 70-Jährige dann selbst die Regie. Seitdem gelang Volvos Modernisierung und der Umbau zu einem auf Nachhaltigkeit und auf das Thema Sicherheit getrimmten Unternehmen, das ab 2030 nur noch elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten will (siehe Fotoshow in diesem Artikel). Zudem gelang die Positionierung der ebenfalls rein elektrischen Schwestermarke Polestar. Obendrein öffneten die Schweden ihrer chinesischen Konzernmutter einige Türen in Richtung der europäischen Märkte.

Jochen Knecht Håkan Samuelsson hört am 21. März als Chef der Volvo Car Corporation auf.

Doch im Frühjahr 2022 endet Samuelssons Vertrag bei Volvo. Und nun steht fest, wer sein Nachfolger wird: Vom 21. März an ist Jim Rowan neuer CEO und Präsident der Volvo Car Corporation. Rowan wechselt vom US-Unternehmen Ember Technologies nach Göteborg. Seit knapp einem Jahr agierte er dort als Investor, Vorstandsmitglied und CEO. Gleichzeitig übte er diverse Posten bei der globalen Investmentgesellschaft KKR und beim deutschen Chemie-Unternehmen Henkel AG aus. Zuvor arbeitete er bei der Dyson Group – zunächst von 2012 bis 2017 als Chief Operating Officer (COO), von 2017 bis 2020 dann als deren Vorstandschef. In dieser Zeit trieb der Staubsauger-Hersteller selbst ein Elektroauto-Projekt voran, das aber im Oktober 2019 eingestellt wurde.

Rowan soll Volvo weiter modernisieren

Volvo verspricht sich von Jim Rowan große Expertise in den Bereichen Software, digitale Transformation und innovative Verbraucherprodukte. Für ihn sprach, dass er bei Dyson mit seinen Transformations- und Kundenbindungs-Strategien für starkes Wachstum und Rentabilität sorgte. In dieser Zeit habe er die E-Commerce-Strategie des Unternehmens vorangetrieben, neue innovative Produkte auf den Markt gebracht und den weltweiten Marktanteil gesteigert. Darüber hinaus habe er sich intensiv mit Digitalisierung, Disruption, Innovation, Technik und Lieferketten beschäftigt, was für die Zukunft von Volvo Cars und dessen strategische Ambitionen wertvoll sei.

Volvo Car Corporation Jim Rowan war bis 2020 Dyson-CEO und bekleidete seitdem mehrere Posten in verschiedenen Unternehmen.

"Wir wollten jemanden mit globaler CEO-Erfahrung außerhalb der Automobilbranche gewinnen. Jim ist die richtige Person, um Volvo Cars in die Zukunft zu führen", sagt Eric Li, Vorsitzender des Board of Directors von Volvo Cars und Vertrauensperson des Geely-Eigners Li Shufu in diesem Gremium. "Ich freue mich, in einer für das Unternehmen so spannenden Zeit zu Volvo Cars zu stoßen", ergänzt Jim Rowan. Dieser werde die großartige Reise von Volvo Cars fortsetzen, sagt auch der bisherige Volvo-Chef Samuelsson. Der Schwede bleibt nach seinem Ausscheiden bei Volvo vorerst weiterhin Vorsitzender der Polestar Automotive Holding UK Limited, bis dieses Unternehmen im Jahresverlauf seinen Börsengang hingelegt haben wird.

Fazit

Es dürfte einen recht fließenden Übergang auf dem Chefsessel von Volvo Cars geben: Am 21. März übergibt Håkan Samuelsson seinen Posten an Jim Rowan. Dieser übernimmt ein Unternehmen mit klarer Marken-Positionierung und eindeutiger Strategie, das für die Zukunft gut aufgestellt scheint.