Fiat mit neuem Interieur-Design Ex-Werk Lingotto liefert die Inspiration

Markenchef Olivier François arbeitet intensiv an der Zukunft des italienischen Autobauers. Bei der soll aber auch die Vergangenheit von Fiat eine große Rolle spielen. Einen Teil des neuen Konzepts deutet François mit dem neuen Video "Shaping the Future" an, bei dem das Innenraum-Design der kommenden Fiat-Modelle ab 2024 thematisiert wird.

Architektur prägt das Interieur

Das soll reichlich Inspiration aus der Architektur des ehemaligen Fiat-Werks Lingotto ziehen. Diese Kult-Produktionsstätte im gleichnamigen Stadtteil der norditalienischen Metropole Turin feiert aktuell ihren 100. Geburtstag. Das berühmte zentrale Gebäude mit seiner rund 500 Meter breiten Fassade dient längst nicht mehr der Fahrzeugproduktion. Heute beherbergt es unter anderem Geschäfte, Büros, Hotels und die Kunstgalerie Pinacoteca Agnelli, bleibt aber weiterhin ein wichtiger Motor für innovative Ideen und Inspirationen.

"Unser ehemaliges Werk Lingotto und die Teststrecke auf dem Dach sind derart bedeutende Wahrzeichen, dass sie es verdienen, als Kernelemente das künftige Design von Fiat zu prägen", erklärt François. "Von der einzigartigen Teststrecke auf dem Dach bis zur schneckenförmigen Auffahrt über fünf Stockwerke – das gesamte Gebäude war in den 1920er-Jahren eine industriearchitektonische Revolution, die heute die Designer von Fiat inspiriert." Als zentrale Aspekte für die Design-Anleihen sieht Fiat die Leichtigkeit, Raumoptimierung und Stilelemente der Fassade.

Weniger Material und mehr Raum lautet dann auch die Fiat-Vision künftiger Fahrzeug-Innenräume. Erste Entwürfe, die Fiat präsentiert, zeigen deutliche Anleihen an den Formen der Einfahrbahn, die das Lenkrad, die Armaturentafel und sogar die Mittelkonsole bestimmen. Beim Außen-Design könnte die Lichtgestaltung in der Front auf die Fassade des Lingotto referenzieren. Selbst die kommenden Sitze übernehmen Elemente aus der Architektur.

Konkrete Bezüge auf neue Fiat-Modelle liefert der Ausblick allerdings nicht. Zu sehen sind entsprechende Innenraum-Entwürfe dann ab 2024 an ersten Serienfahrzeugen.

Fazit

Fiat arbeitet an seiner Runderneuerung und besinnt sich dabei auf seine glorreiche Historie. So sollen die Innenräume in künftigen Fiat-Modellen luftiger und leichter werden. Inspiration für die entsprechende Formgebung liefert das ehemalige Werk Lingotto mit seiner ikonischen Architektur.