Flaggen an Polizei-Motorrädern: Muss man als Spanien-Tourist diese Fahnen beachten?

Dabei handelt es sich tatsächlich um reguläre Verkehrsanweisungen, deren Missachtung sanktioniert wird. Die Flaggen dienen der schnellen Kommunikation in Situationen, in denen herkömmliche Verkehrszeichen oder Absperrungen nicht ausreichen oder noch nicht eingerichtet sind.

Das System basiert auf drei Farben, deren Bedeutung sich an international bekannten Warnsignalen orientiert. Ziel ist es, Gefahrenlagen frühzeitig anzukündigen und den Verkehrsfluss kontrolliert zu regeln. Auch wenn diese Signale im Alltag nur selten vorkommen, sind sie rechtlich verbindlich.

Das bedeuten die Flaggen der Guardia Civil Die rote Flagge bedeutet eine vollständige Sperrung der Fahrbahn. In diesem Fall müssen alle Fahrzeuge anhalten. Weiterfahren ist ausschließlich mit polizeilicher Begleitung erlaubt. Gründe für den Einsatz der roten Flagge sind in der Regel schwere Verkehrsunfälle, akute Gefahrenlagen oder extreme Wetterereignisse, bei denen eine sichere Weiterfahrt nicht gewährleistet werden kann.

Die gelbe Flagge signalisiert eine Gefahrenlage auf der Strecke. Sie wird eingesetzt, wenn sich vor dem Verkehr eine Situation befindet, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordert. Dazu zählen unter anderem frische Unfälle, Pannen-Fahrzeuge, Baustellen oder witterungsbedingte Risiken. Zeigt ein Motorradbeamter der Guardia Civil die gelbe Flagge, ist hinter dem Einsatzfahrzeug zu bleiben. Die Geschwindigkeit ist zu reduzieren, der Abstand zum vorausfahrenden Verkehr zu vergrößern und auf weitere Anweisungen zu achten. Überholmanöver sind in dieser Situation nicht zulässig.

Mit der grünen Flagge gibt die Guardia Civil den Verkehr wieder frei. Die zuvor bestehenden Einschränkungen entfallen, die Fahrt kann fortgesetzt werden. Auch hier gilt jedoch, dass das Überholen des begleitenden Motorradbeamten nicht erlaubt ist. Die grüne Flagge hebt lediglich die Sperrung oder Warnphase auf, ersetzt jedoch keine weiteren Verkehrsregeln.

Handzeichen müssen auch beachtet werden Ergänzend zu den Flaggen setzen die Beamten häufig Handzeichen ein. Ein senkrecht erhobener Arm bedeutet unabhängig von der Flaggenfarbe ein sofortiges Anhalten. Eine auf- und abwärts geführte Armbewegung fordert zur Geschwindigkeitsreduzierung auf. Diese Zeichen sind verbindlich und haben Vorrang vor allen anderen Verkehrsregelungen.

Rechtlich geregelt ist dieses Vorgehen im spanischen Straßenverkehrsrecht. Nach Artikel 45 haben Anweisungen von Polizeibeamten stets Vorrang vor Verkehrszeichen oder Lichtsignalen. Wer diesen Anordnungen nicht folgt, muss mit Sanktionen rechnen. Das Nichtanhalten bei roter Flagge kann mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro und dem Abzug von vier Punkten im spanischen Punktesystem geahndet werden. Das Ignorieren einer gelben Flagge ohne entsprechende Geschwindigkeitsanpassung kann ebenfalls ein Bußgeld von 200 Euro sowie den Verlust von zwei Punkten nach sich ziehen.