Ford-Chef tritt zurück Auf Jim Hackett folgt Jim Farley

Jim Hackett, Präsident und CEO des US-Autobauers Ford, hat am Dienstag (4.8.2020) überraschend sein Amt abgegeben. Sein Nachfolger wird Jim Farley.

Nach knapp drei Jahren gibt es damit erneut einen Wechsel an der Spitze des US-Autokonzerns. Hackett war erst im Mai 2017 als Nachfolger von Mark Fields angetreten. Zum Nachfolger wurde mit Wirkung zum 1. Oktober der 58-jährige Top-Manager Jim Farley befördert, der sich derzeit im Ford-Vorstand um das Tagesgeschäft kümmert. Der 65-jährige Hackett wird Farley noch zwei Monate beratend zur Seite stehen und sich dann in den Ruhestand verabschieden. Darüber hinaus wird Hackett noch bis März 2021 als Berater für den Autobauer fungieren.

Ford steckt in der Krise

Der erneute Personalwechsel an der Konzernspitze zeigt, wie schwer sich der Autobauer mit dem Wandel in der Autobranche, weg von der konventionellen Technik hin zu Zukunftstechnologien wie autonomem Fahren und Elektromobilität tut. Das Unternehmen steckt in einem tief greifenden Umbau, Hackett war eigentlich als Modernisierer angetreten. Auch sein Vorgänger Mark Fields hatte den Spitzenposten nach nur rund drei Jahren schon wieder geräumt. Auch die Coronakrise setzt dem Ford-Konzern stark zu. Im operativen Geschäft hat der zweitgrößte US-Automobilhersteller während des zweiten Quartals fast zwei Milliarden Dollar Verlust gemacht.