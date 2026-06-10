Geheimnis gelüftet: Was die Autobahn-Smileys wirklich wollen

Die bunten Smiley-Blechtafeln besitzen keinen offiziellen Status als Verkehrszeichen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO). Sie schreiben weder Geschwindigkeiten vor, noch regeln sie Überholverbote.

Die Schilder fungieren als reine Informationsträger für die Verkehrsteilnehmer. Die jeweilige regionale Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes entscheidet eigenverantwortlich über das Aufstellen. Als Faustregel gilt: Die Verantwortlichen nutzen die Schilder erst ab einer Baustellenlänge von vier bis sechs Kilometern.

Import aus den Niederlanden Die Idee der emotionalen Baustellen-Begleitung stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Dort setzten Verkehrsplaner die Symbole bereits in den 2000er-Jahren ein. Im April 2012 startete Deutschland das erste Pilotprojekt auf der A13 bei Thiendorf in Sachsen. Kurz darauf zogen Hessen und Bayern nach.

Sachsen-Anhalt verankerte die Emojis im Jahr 2018 sogar fest in einem Zehn-Punkte-Plan für sicherere Autobahnbaustellen. Andere europäische Länder wie Österreich, die Schweiz und Frankreich nutzen mittlerweile ähnliche Konzepte auf LED-Wechselverkehrszeichen.

Was das Baustellen-Lächeln in Deutschland kostet Die Kosten für die psychologischen Helfer halten sich im Vergleich zu klassischen Großschildern in Grenzen. Ein einzelnes Smiley-Schild schlägt in der Anschaffung mit rund 250 bis 400 Euro zu Buche. Für ein komplettes, dreiteiliges Set inklusive der notwendigen Aufstellvorrichtungen zahlen die Behörden insgesamt etwa 1.000 bis 1.500 Euro. Die Finanzierung erfolgt dabei direkt aus dem Budget für Baustellensicherung der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes.

Das menschliche Gehirn besitzt im Schläfenlappen ein eigenes Areal für die Erkennung von Gesichtern. Dadurch verarbeiten Autofahrer die Gefühlslage eines Smileys Bruchteile einer Sekunde schneller als eine reine Textbotschaft. Der traurige rote Smiley zu Beginn der Baustelle signalisiert Empathie für den drohenden Zeitverlust und soll beim Frustabbau helfen – nach ein paar Kilometern wechselt sein Mund zu einem ausdruckslosen horizontalen Strich.

KI-generiert / Gregor Hebermehl Der Smiley mit den nach unten gezogenen Mundwinkeln soll Mitgefühl vermitteln - jetzt steht dem Fahrer ein langes Stück Baustelle bevor.





Das lachende gelbe Gesicht im dritten Drittel hält die Motivation aufrecht. Der grüne, lachende Smiley am Ende belohnt die Geduld der Fahrer – manchmal noch mit einem "geschafft, Danke" als Gute-Laune-Booster. Behörden messen in der Praxis einen realen Erfolg: Die Unfallzahlen sinken in langen Baustellen durch den Smiley-Einsatz um bis zu einem Drittel.

Gregor Hebermehl Noch nicht ganz geschafft - aber kurz vor dem Baustellenende hellt bereits ein Lächel-Smiley die Laune der Autoinsassen auf.