Gerüchte an der Börse: Trennt sich VW von Ducati und Lamborghini?

Nach der Vereinbarung über den Verkauf von Everllence (ehemals MAN Energy Solutions) an Bain Capital und vor dem Hintergrund neuer Restrukturierungsdebatten kommen Spekulationen auf, Volkswagen plane den Verkauf einzelner Marken. Im Fokus stehen zwei Aushängeschilder aus Italien: Ducati und Lamborghini. Belege für konkrete Schritte fehlen; bislang stützen sich die Thesen auf Medienberichte, Analystenstimmen und Börsengerüchte.

Wie Quattroruote.it berichtet , befeuert die besagte Vereinbarung mit Bain Capital die Diskussion: Der Finanzinvestor übernimmt 51 Prozent von Everllence. Der Abschluss der Transaktion soll Volkswagen laut Bericht rund 7,4 Milliarden Euro einbringen. Das Management begründet den Schritt mit der Stärkung der finanziellen Basis und der Bereinigung des Beteiligungsportfolios. An der Börse interpretieren Marktteilnehmer diese Logik als Signal: Der Konzern sucht Liquidität und reduziert Komplexität und prüft womöglich weitere Verkäufe.

Parallel verstärken Berichte über ein mögliches, deutlich größeres Restrukturierungsprogramm den Druck. Im Raum stehen ein erheblicher Stellenabbau sowie zusätzliche Werksschließungen in Deutschland. Eine offizielle Bestätigung liegt dafür nicht vor. Die Kombination aus Desinvestitionen, Effizienzdiskussion und Verweis des Managements auf weiteren Anpassungsbedarf liefert jedoch Stoff für neue Spekulationen.

In diesem Umfeld rücken Marken in den Blick, die sich bei Investoren als "veräußerbar" darstellen oder hohe Erlöse versprechen. Ducati gilt erneut als möglicher Verkaufskandidat. Ähnliche Gerüchte tauchten schon 2017 auf und verliefen damals ohne Ergebnis. Bei Lamborghini diskutieren Marktbeobachter neben einem Verkauf auch eine (Teil-)Börsennotierung.

Was bedeutet (Teil-)Börsennotierung?



Unter einer Börsennotierung (Listing) versteht man die rechtliche Zulassung von Wertpapieren (etwa Aktien oder Anleihen) zum Handel an einer offiziellen Wertpapierbörse. Der Begriff "Teilbörsennotierung" ist nicht klar standardisiert und beschreibt in der Praxis meist eines von zwei Szenarien: 1. Dual Listing/Zweitnotierung, bei der ein bereits gelistetes Unternehmen seine Aktien zusätzlich an einer weiteren Börse zulässt, um mehr Investoren zu erreichen. 2. Carve-out/Teil-IPO, bei dem ein Konzern eine Tochter oder Geschäftseinheit separat an die Börse bringt und nur einen Teil der Anteile platziert, während die Mutter oft die Mehrheit behält – auf Lamborghini bezogen wäre typischerweise dieses zweite Modell gemeint.

Konkrete Hinweise auf einen laufenden Prozess liefert das bisher nicht. auto motor und sport hat dazu bei Volkswagen angefragt und bisher keine Stellungnahme erhalten.