Glass House nach 70 Jahren verlassen: Ford zieht in futuristisches Hub

Ein Stück Automobilgeschichte geht zu Ende: Das berühmte Glass House, seit 1956 Sitz der Ford Motor Company, wird ab 2026 abgerissen. An seine Stelle tritt das neue Hauptquartier "The Hub", ein Gebäude-Ensemble mit insgesamt 19,5 Hektar Arbeitsfläche, das modernste Arbeits- und Lebenswelten vereinen soll. Für die Belegschaft bedeutet der Umzug nicht nur eine neue Adresse, sondern auch einen tiefgreifenden Wandel der Unternehmenskultur.

The Hub: Zukunft statt Vergangenheit Das neue Gebäude im Herzen von Dearborn bietet Platz für rund 4.000 Mitarbeiter direkt vor Ort, während weitere 14.000 Beschäftigte innerhalb weniger Minuten erreichbar sein sollen. Mit offenen Arbeitsbereichen, über 300 modernen Konferenzräumen, einer 1,5 Hektar großen Food Hall, Wellness-Angeboten und großzügigen Grünflächen folgt der Hub dem Vorbild der Hauptquartiere von Tech-Giganten wie Apple – ein Innovationscampus, der nicht nur effizient, sondern auch attraktiv für neue Talente sein soll.

Abschied vom ikonischen Glass House Für Bill Ford, den Urenkel von Henry Ford, ist der Umzug ein emotionaler Moment. Er betont, dass die Ford-Verantwortlichen im Glass House fast 70 Jahre lang Meilensteine wie der Ford Mustang oder der F-150 abgesegnet haben. Auch entscheidende Verhandlungen mit der mächtigen Gewerkschaft UAW (United Auto Workers), strategische Wendepunkte in Krisenzeiten und persönliche Begegnungen haben für ihn die Geschichte des Gebäudes geprägt.

Gregor Hebermehl In seinem 70 Jahre lang als Hauptquartier genutzten ikonischem "Glass House" hat Ford wichtige Modelle wie den Mustang oder den F-150 abgesegnet. Das Foto stammt vom September 2022.



Ein Branchentrend Ford ist nicht allein: Auch General Motors zieht aus seinem Renaissance Center in Detroit in den neuen Hudson’s Tower, während Stellantis bereits über eine Neuordnung seines Auburn-Hills-Hauptquartiers nachgedacht hat. Toyota baut ebenfalls ein neues Hauptquartier – und Nissan scheint aus finanziellen Gründen gezwungen zu sein, sein Hauptquartier in Tokio zu verkaufen. Die Autobauer folgen damit einem Trend, ihre Arbeitswelten neu zu gestalten – weg von in die Jahre gekommenen Hochhäusern hin zu modernen, offenen Campusanlagen, die Zusammenarbeit und Kreativität fördern sollen.