Google Maps-Update: Der virtuelle Beifahrer ist da

In der offiziellen Mitteilung schreibt Google: "Wir führen das erste freihändige, dialogorientierte Fahrerlebnis in Google Maps ein."

Was sich ändert bei der Navigation Die Neuerungen lassen sich in mehrere Hauptfunktionen gliedern. Zunächst kann der Nutzer per Sprachbefehl komplexere Anfragen während der Fahrt stellen. So lassen sich etwa Fragen formulieren wie: "Finde ein preiswertes Restaurant mit veganen Gerichten auf meiner Strecke … wie sieht es dort mit Parkplätzen aus?" Laut Google kann Gemini solche Mehrschritt-Aufgaben erledigen. Zudem greift das System mit Zustimmung des Nutzers auf Kalendereinträge zu und kann beispielsweise automatisch einen Termin eintragen.

Darüber hinaus wird die Meldung von Verkehrsstörungen erleichtert: Der Fahrer kann einfach sagen "Ich sehe einen Unfall" oder "Vor uns ist eine Sperrung" – Google nennt dies eine direkte Möglichkeit, Ereignisse im Straßenverkehr zu erfassen und anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Auch die traditionell nüchternen Anweisungen wie "In 500 Metern rechts abbiegen" sollen ersetzt werden: In den USA wird bereits mit markanten Orientierungspunkten gearbeitet, etwa: "Biege nach der Tankstelle links ab". Diese neue Art der Navigation stützt sich auf Angaben zu über 250 Mio. Orten und aktuelle Street-View-Daten, so Google.

Ergänzend wurde angekündigt, dass mit "Lens built with Gemini" die Kamera-Funktion von Google Maps (hier die 16 besten Tricks) erweitert wird. Wer sein Smartphone auf ein Café, ein Geschäft oder eine Sehenswürdigkeit richtet, kann nachfragen: "Was ist das für ein Ort?" oder "Welche Gerichte sind dort beliebt?" Diese Funktion startet zunächst in den USA.

Verfügbarkeit in Deutschland und Europa Zum Zeitpunkt der Ankündigung lässt Google offen, wann exakt alle Funktionen in Deutschland bzw. Europa verfügbar sein werden. Es heißt lediglich, das Update "rollt in den kommenden Wochen auf Android und iOS überall aus, wo Gemini zur Verfügung steht", und ein Update für Android Auto sei "in Vorbereitung".

Hintergrund: Zwar ist Gemini bereits in über 230 Ländern und mehr als 40 Sprachen verfügbar. Allerdings war bei früheren Versionsstarts von Gemini oder Gemini-Modellen in Europa eine Verzögerung gegenüber den USA zu beobachten. Für das spezielle Feature-Set von Google Maps mit Gemini liegt bislang kein konkreter Termin für Deutschland vor.

