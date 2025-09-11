AMS Kongress
Großbaustelle auf der A4: 10 Tage Vollsperrung am Kölner Ring

Großbaustelle auf der A4
Zehn Tage Vollsperrung am Kölner Ring

Von Freitag, 12.09.2025, 22.00 Uhr, bis Montag, 22.09.2025, 05.00 Uhr wird die A4 in Fahrtrichtung Olpe zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Eifeltor voll gesperrt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.09.2025
Autobahn A4 Sperrung
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

In dieser Zeit wird die beschädigte Fahrbahn instandgesetzt, außerdem steht eine neue Verkehrsführung an.

Sperrungen im Überblick

Mehrere Abschnitte im Kreuz Köln-West sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Von der A1 kommend ist weder aus Richtung Dortmund noch aus Richtung Koblenz eine Überfahrt auf die A4 nach Olpe möglich. Auch von Aachen kommend entfällt die direkte Verbindung auf die A4 Richtung Olpe. Zusätzlich ist die Auffahrt Köln-Klettenberg auf die A4 nach Olpe gesperrt.

Der Verkehr wird über die A1 und die A3 umgeleitet. Für den Fernverkehr weisen dynamische Wegweiser bereits im weiteren Umfeld auf die Sperrung hin. Autofahrer im Stadtgebiet werden über die Luxemburger Straße, die Militärringstraße und die Beschilderungen U1/U2 bis zur Anschlussstelle Eifeltor geführt.

Hintergrund: Schäden am Bauwerk Eifeltor

Grund für die Sperrung sind Schäden an der Fahrbahn, die mittelfristig die Verkehrssicherheit gefährden. Zugleich nutzen die Autobahnmeistereien die Vollsperrung, um weitere Arbeiten an Verkehrssicherung und Infrastruktur gebündelt abzuwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Bahn-Überführungsbauwerk Eifeltor im Kölner Süden. Im Frühjahr waren dort gravierende Schäden festgestellt worden. Seither gilt eine Sonder-Verkehrsführung zum Schutz der Brücke. In Fahrtrichtung Aachen wurde sie bereits umgesetzt, jetzt folgt die Anpassung auf der Gegenfahrbahn.

Neues Konzept nach Ende der Arbeiten

Nach der Vollsperrung sollen die Fahrstreifen in Richtung Olpe neu geordnet werden. Lkw werden künftig frühzeitig auf den rechten Fahrstreifen geleitet, um das Bauwerk zu entlasten. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Gleichzeitig kann die zulässige Geschwindigkeit in diesem Abschnitt von 40 auf 60 km/h angehoben werden.