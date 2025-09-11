Großbaustelle auf der A4: 10 Tage Vollsperrung am Kölner Ring

In dieser Zeit wird die beschädigte Fahrbahn instandgesetzt, außerdem steht eine neue Verkehrsführung an.

Sperrungen im Überblick Mehrere Abschnitte im Kreuz Köln-West sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Von der A1 kommend ist weder aus Richtung Dortmund noch aus Richtung Koblenz eine Überfahrt auf die A4 nach Olpe möglich. Auch von Aachen kommend entfällt die direkte Verbindung auf die A4 Richtung Olpe. Zusätzlich ist die Auffahrt Köln-Klettenberg auf die A4 nach Olpe gesperrt.

Der Verkehr wird über die A1 und die A3 umgeleitet. Für den Fernverkehr weisen dynamische Wegweiser bereits im weiteren Umfeld auf die Sperrung hin. Autofahrer im Stadtgebiet werden über die Luxemburger Straße, die Militärringstraße und die Beschilderungen U1/U2 bis zur Anschlussstelle Eifeltor geführt.

Hintergrund: Schäden am Bauwerk Eifeltor Grund für die Sperrung sind Schäden an der Fahrbahn, die mittelfristig die Verkehrssicherheit gefährden. Zugleich nutzen die Autobahnmeistereien die Vollsperrung, um weitere Arbeiten an Verkehrssicherung und Infrastruktur gebündelt abzuwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Bahn-Überführungsbauwerk Eifeltor im Kölner Süden. Im Frühjahr waren dort gravierende Schäden festgestellt worden. Seither gilt eine Sonder-Verkehrsführung zum Schutz der Brücke. In Fahrtrichtung Aachen wurde sie bereits umgesetzt, jetzt folgt die Anpassung auf der Gegenfahrbahn.