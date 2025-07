Halbjahresbilanz bei Audi: Gewinn bricht dramatisch ein

Die Zölle auf US-Importe, insbesondere die seit Frühjahr geltenden 27,5 Prozent für Fahrzeuge ohne lokale Fertigung, haben Audi nach eigenen Angaben allein im ersten Halbjahr rund 600 Millionen Euro gekostet. Eine Preisanpassung an den US-Markt sei bisher nicht erfolgt, werde aber geprüft. Anders als BMW verfügt Audi über kein Werk in den Vereinigten Staaten. Der volumenstarke Q5 wird aus Mexiko importiert, was zusätzliche Unsicherheit im Hinblick auf künftige Zollsätze birgt.

Parallel belasteten Rückstellungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro für die im März beschlossene "Zukunftsvereinbarung" das operative Ergebnis. Das Restrukturierungsprogramm sieht unter anderem den Abbau von 7.500 Stellen in Deutschland bis 2029 vor. CFO Jürgen Rittersberger sprach von einem "notwendigen Umbau", der bereits erste positive Effekte bringe.

Audi erzielte im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 32,6 Milliarden Euro, ein Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis schrumpfte hingegen auf 1,1 Milliarden Euro (−45 %), die operative Rendite halbierte sich auf 3,3 Prozent. Der Gewinn nach Steuern sank um 37,5 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro.

Während Audi in Deutschland mit mehr als 103.000 Auslieferungen ein leichtes Plus (+0,7 %) erzielte, ging der Absatz in China um mehr als zehn Prozent zurück. Auch in Nordamerika und Europa ohne Deutschland verzeichnete die Marke Rückgänge. Besonders schwach entwickelten sich die BEV-Verkäufe in China (-23,5 %).