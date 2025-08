Heftiges Stauwochenende (8. - 10.8.): Hier stehen Sie garantiert im Stau

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen enden die Sommerferien – entsprechend viele Familien machen sich auf den Heimweg. Auch in Skandinavien neigt sich die schulfreie Zeit dem Ende zu. Gleichzeitig starten viele Urlauber aus Süddeutschland in ihre Sommerferien. Besonders auf den klassischen Urlaubsrouten ist daher mit zähem Verkehr zu rechnen.

So verteilt sich der Verkehr über die Tage Die Hauptverkehrszeiten liegen – wie so oft – am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag. Wer es sich einrichten kann, sollte lieber unter der Woche starten. Dienstag bis Donnerstag sind deutlich ruhigere Reisetage. Trotzdem gilt auch dann: Berufsverkehr am Morgen und Abend besser meiden.

Bau- und Engstellen

Etwa 1.250 Baustellen sorgen derzeit auf deutschen Autobahnen für Behinderungen. Nicht alle führen zu Sperrungen, aber viele verengen die Fahrbahnen oder zwingen Autofahrer auf eine Spur. Gerade auf den stark befahrenen Routen kann das schnell zu langen Staus führen. Wer Zeit hat, kann auf Nebenstrecken ausweichen – auch wenn es dort meist langsamer, aber stressfreier vorangeht.

Staugefährdete Autobahnen Auf folgenden Autobahnen wird es voraussichtlich besonders eng:

A1 Köln – Dortmund, Bremen – Hamburg

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Dresden

A5 Frankfurt – Basel

A6 Mannheim – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg und Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – München – Salzburg

A9 Berlin – München

A10 Berliner Ring

A11, A19, A24 – Zubringer zur Ostsee

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Volle Straßen auch im Ausland Nicht nur in Deutschland wird’s eng. Auch in vielen Nachbarländern rollt der Reiseverkehr nur langsam. In Italien etwa beginnt rund um den Feiertag "Ferragosto" die heiße Phase der Ferienzeit. Die Rückreisewelle aus dem Süden verschärft die Lage zusätzlich. Besonders staugefährdet sind:

Brenner-, Fernpass-, Tauernautobahn, Pyhrn- und Gotthard-Route

Küstenautobahnen in Italien, Kroatien und Südfrankreich

A12 Inntalautobahn und Fernpass (Tirol) – mit Abfahrtssperren am Wochenende

Pfändertunnel (A14) – nachts gelegentlich gesperrt, tagsüber frei

Tunnels auf der D8 in Tschechien bei Usti nad Labem – Verzögerungen Richtung Prag möglich

Grenzkontrollen An den deutschen Außengrenzen wird weiter kontrolliert – stichprobenartig, aber spürbar. Vor allem an den Übergängen bei Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) kann es länger dauern.

Auch bei der Einreise aus Polen, Tschechien, Frankreich oder Dänemark sind Wartezeiten möglich, etwa bei Görlitz (A4), Pomellen (A11), Frankfurt (Oder) (A12) oder Forst (A15).