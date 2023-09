Bei allen Verdiensten, die er sich mit seinem politischen Wirken erworben hatte: Im Privat- und Berufsleben war der 2017 verstorbene Altkanzler stets streitbar, was wohl der Hauptgrund dafür ist, dass bisher nur in wenigen Städten Helmut-Kohl-Straßen existieren. Mannheim gehört dazu, Dessau und Erfurt ebenso, genau wie Philippsburg und Saarlouis. Irgendwann soll auch in der Hauptstadt Berlin "eine repräsentative Straße beziehungsweise ein Platz nach Helmut Kohl" benannt werden; so steht es jedenfalls im dortigen Koalitionsvertrag der Regierungsparteien CDU und SPD.