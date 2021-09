Diess macht Druck auf die Politik 10 Gebote: Was der VW-Chef nach der Wahl fordert

Diess verliert keine Zeit: Per Twitter mahnt der VW-Chef eine schnelle Koalitionsbildung an und schreibt der Politik die Top-10-Themen ins Parteibuch.

Jamaika, Ampel oder GroKo? Während das politische Berlin nach der Bundestagswahl 2021 noch den Jubel- oder Frust-Kater ausschläft, ist einer hellwach: VW-Chef Herbert Diess meldet sich am Tag nach der Wahl zu Wort und mahnt klimapolitische Reformen sowie Modernisierung und Digitalisierung als Kern kommender Koalitionsverhandlungen an. Die Top-10-Inhalte liefert Diess via Twitter gleich mit:

CO2-Preis von 65€ pro Tonne schon in 2024. Nur spürbare Maßnahmen bringen die Dekarbonisierung voran. Subventionen für fossile Kraftstoffe beenden. Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen. Ausbau der erneuerbaren Energien auf mindestens 255 GW in 2030. 24/7 Grünstrom durch schnelleren Netzausbau. Förderung von Dienstwagen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb fokussieren. Kaufprämie für Elektrofahrzeuge beibehalten und bis 2025 schrittweise verringern. Laden wie Tanken: Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw massiv fördern und ausbauen. Verpflichtende Ziele für Schnellladen festlegen. Grüner Wasserstoff ist kostbar und energieintensiv. Wird dringend benötigt für grünen Stahl und für Dekarbonisierung von Industrien wie Chemie und Zement. Städte lebensfähig machen. Förderung für Fahrräder, E-Bikes und elektrifizierte Carsharing-Dienste ein Muss. Ridepooling dem ÖPNV gleichstellen. Fairen und sicheren Zugang zu Fahrzeugdaten jetzt regeln. Fahrzeug- und Cybersicherheit gewährleisten. Autonomes Fahren ist unsere Zukunft – dafür flächendeckend 5G.

Vieles, was der VW-Chef da twittert, ist nicht neu. Bemerkenswert ist allerdings das Timing. Diess macht Druck und positioniert sich ganz eindeutig als zukunftsgewandter Antreiber. Welche Koalition sich da schlussendlich zusammenpuzzelt ist ihm offensichtlich nicht wichtig. Hauptsache es geht schnell und um die richtigen Themen. Die Steuerungswirkung eines CO2-Preises ist hinlänglich bekannt und dass Herbert Diess kein Freund von technologieoffenen Antriebs-Szenarien für Neuwagen ist, haben sie wahrscheinlich sogar bei der FDP schon lange vor der Wahl begriffen. Drumherum packt der VW-Visionär und Elon-Musk-Bewunderer reichlich Futter für die Anhänger einer Mobilitätswende und Digitalisierungs-Antreiber: Weniger Autos in den Städten, runter mit der Förderung für Dienstwagen ohne batterieelektrischen Antrieb, Augen auf beim Thema Fahrzeugdaten.

Dennoch lohnt wie immer auch bei Herbert Diess ein zweiter Blick. Denn natürlich ist der Mann auch oberster Konzern-Lobbyist in eigener Sache. Beispiele? Da wäre die Sache mit der Lade-Infrastruktur. Damit die ganzen neuen E-Autos des VW-Konzerns für möglichst viele Menschen möglichst viel Spaß machen, sollen die dazu notwendigen Lademöglichkeiten bitteschön weiter mit viel Steuergeld massiv auf- und ausgebaut werden. Keine verwerfliche Idee für jemand, der gerade einen Konzern auf E-Mobilität umbaut. Trotzdem muss man darüber diskutieren, ob das wirklich Aufgabe des Staates sein muss. Tankstellen gab’s ja seinerzeit auch nicht per Subventionsbeschluss.

Fazit

Ein Konzernchef, der der Politik am Tag nach der Wahl die konkreten Themen für Koalitionsverhandlungen öffentlich in die Parteibücher diktiert – das ist durchaus bemerkenswert. Vor allem deshalb, weil gerade im Wahlkampf-Endspurt diese konkreten Themen fehlten. Ein kluger Schachzug, der aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Herbert Diess natürlich nicht nur der innovative Weltverbesserer ist, als der er gerne gesehen werden will. Ein VW-Chef versucht auch immer, das Maximum für seinen Laden herauszuholen. Und kann mit zehn plakativen Forderungen gleichzeitig auch wunderbar darüber hinwegtwittern, dass sie in Wolfsburg in Sachen Digitalisierung noch reichlich Hausaufgaben zu erledigen haben.