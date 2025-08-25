Herbstferien in Deutschland 2025: Ferientermine der Bundesländer

Mit Sachsen und Thüringen starten bereits am 6.10.2025 die ersten beiden Bundesländer in die Herbstferien – dort dauern sie dann bis zum 18.10. Als letzte Bundesländer gehen dann Baden-Württemberg und Bayern in die Herbstferien, die dort nur wenige Tage dauern. Vom 20.10. bis zum 24.10. haben elf Bundesländer gleichzeitig Ferien.

Hier die Zeiträume für die Herbstferien:

Übriges: Im Gegensatz zu den Sommerferien werden die Herbstferien nicht von einer Länderarbeitsgruppe sowie der Kultusministerkonferenz, sondern von den einzelnen Bundesländern selbst festgelegt.

Zu Beginn und zum Ende der kurzen Herbstferien und an den beiden Feiertagen ist auf den deutschen Fernstraßen mit erheblichem Verkehr zu rechnen. Neben Fernreisenden sind auch Kurzurlauber unterwegs. Als staureichste Tage gelten der Freitag und der Samstag für die Anreise in die Feriengebiete. Das gilt ebenso für den Tag vor den Feiertagen. Gegen Ende der Herbstferien ist erneut der "Bettenwechsel" am Samstag staugefährdet.