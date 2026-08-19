Herstellerstatus als Trumpf: Porsche verhandelt wohl mit Ruf Automobile

Nach Informationen der WirtschaftsWoche führt Porsche Gespräche über die Übernahme von Ruf Automobile. Die Insider sollen die Verhandlungen als weit fortgeschritten beschreiben, ein Abschluss sei demnach nicht mehr fern. Porsche wollte sich dazu nicht äußern, Ruf hat in diesem Kontext bisher kein öffentliches Statement abgegeben.

Für Porsche wäre Ruf laut Bericht kein großer Brocken nach Konzernmaßstäben. Genannt wird eine Größe von rund 80 Mitarbeitern. Genau das macht die Sache erklärbar: Eine kleine Struktur lässt sich schneller als spezialisierte Einheit einsetzen, ohne dass sie die Großserien-Organisation ausbremst.

Inhaltlich ordnet der Bericht den Schritt in die Linie von Porsche-Chef Michael Leiters ein. Er will demnach hochpreisige Verbrenner-Modelle mit starker Individualisierung ausbauen. Als Begründung nennt die WirtschaftsWoche, dass sich Elektromodelle schwächer verkaufen als erhofft.

Ruf passt in dieses Bild, weil die Firma mehr kann als Optik- oder Leistungsumbauten. Ruf hat eine Automobilhersteller-Zulassung und veredelt Verbrenner-Modelle von Porsche. Für Porsche wäre das eine Möglichkeit, extrem exklusive Projekte außerhalb der Taktlogik einer Großserienfertigung umzusetzen.

Ruf ist Hersteller seit 1981 Ruf ist ein Familienunternehmen aus Pfaffenhausen in Bayern. Gegründet wurde es 1939 von Alois Ruf sen. Eine wichtige Zäsur ist das Jahr 1981: Seitdem hat Ruf den Status eines eigenständigen Automobilherstellers beim Kraftfahrt-Bundesamt.

Dieser Herstellerstatus ist mehr als ein formales Etikett. Er bedeutet, dass Ruf nicht nur bestehende Fahrzeuge umbaut, sondern eigene Fahrzeuge mit eigener Identität in Verkehr bringen kann. Im Ursprungstext ist das mit einem Punkt beschrieben, der in der Szene zentral ist: Ruf kann eigene Fahrgestell-Nummern vergeben, je nach Projekt.

Für Porsche wäre genau das ein Hebel für limitierte Serien und Sonderprogramme. Solche Projekte benötigen am Ende immer einen rechtssicheren Weg auf die Straße. Eine vorhandene Herstellerstruktur kann dabei helfen, Entwicklungs- und Zulassungsprozesse anders zu organisieren als innerhalb eines großen Serienwerks.

Die WirtschaftsWoche verknüpft diesen Gedanken mit dem Ziel, Porsche stärker als "Sportwagenschmiede" zu positionieren. Gemeint ist eine Manufaktur-Logik: sehr teuer, sehr individuell, sehr begrenzt. Ruf könnte dafür als Fertigungs- und Entwicklungsbasis dienen und Kapazität in der Porsche-Produktion freihalten.

Homologation als Schlüsselkompetenz Homologation ist die formale Zulassung eines Fahrzeugs oder einer Variante nach definierten Regeln, vereinfacht gesagt: der amtliche Nachweis, dass ein Modell die Vorgaben erfüllt. Im aktuellen Kontext ist das relevant, weil es bei Kleinserien und Sonderkarosserien nicht nur um Teile geht, sondern um komplette Fahrzeuge oder eigenständige Varianten.

Der Ausgangstext beschreibt genau diesen Punkt als möglichen Vorteil: Porsche könnte über Ruf besonders exklusive Umbauten, Sonderkarosserien und kundenspezifische Einzelstücke schneller und eigenständiger realisieren, als es eine Großserienstruktur erlaubt. Das ist keine Garantie für Tempo, aber es beschreibt, warum ein Hersteller mit eigener Zulassungsfähigkeit attraktiv sein kann.

Die WirtschaftsWoche formuliert die strategische Funktion sehr klar. Ruf könnte die Herstellung hochpreisiger, individuell ausgestatteter Verbrenner übernehmen. Der Wert liegt dann nicht in Stückzahlen, sondern im Prozess: Entwicklung, Absicherung, Aufbau und Auslieferung können in einer spezialisierten Einheit gebündelt werden.

Für Deutschland ist das auch deshalb interessant, weil Ruf in Bayern sitzt und seine Fertigung in Pfaffenhausen hat. Eine mögliche Porsche-Anbindung würde damit einen Teil sehr spezieller Wertschöpfung im Land halten. Das ist kein Industrieprogramm in großem Maßstab, aber ein Signal in Richtung Manufaktur-Standort.

Monocoque aus Kohlefaser Zum Technikprofil von Ruf gehört laut Ausgangstext auch der Einsatz eigener Kohlefaser-Strukturen. Kohlefaser ist ein Faserverbundwerkstoff, der bei geringem Gewicht sehr steif sein kann. Ruf nutzt dafür unter anderem eigene Kohlefaser-Monocoques.

Ein Monocoque ist eine selbsttragende Struktur, bei der die Karosserie den tragenden Kern bildet. Anschaulich ist das wie eine sehr steife Sicherheitszelle, an die Fahrwerk und Antrieb angebunden werden. Solche Konzepte sind aus dem Motorsport bekannt und tauchen bei Supersportwagen und Kleinserien häufiger auf als in der Großserie.

Der Punkt ist weniger, ob Porsche diese Technik grundsätzlich braucht. Entscheidend ist, dass eine kleine Firma wie Ruf solche Strukturen in kleineren Losgrößen entwickeln und aufbauen kann. Für limitierte Serien oder Heritage-Projekte mit speziellen Karosserien kann das ein Werkzeug sein, das in einer Serienarchitektur nur schwer abzubilden ist.

In der Logik der genannten "Sportwagenschmiede" wäre ein Monocoque aus Kohlefaser ein Baustein für besonders exklusive Modelle. Es würde erlauben, neue Proportionen oder Sonderaufbauten umzusetzen, ohne zwingend an ein bestehendes Serienbodenblech gebunden zu sein. Der Ausgangstext beschreibt Ruf deshalb als mögliche Basis für "limitierte Serien".

CTR3 als Technikbeispiel Wie weit Ruf beim Thema eigene Strukturen geht, lässt sich am CTR3 festmachen. In einem veröffentlichten Fahrbericht zum Ruf CTR3 B8 Prototyp wird der CTR3 als Supersportwagen beschrieben, der bisher nur "ein paar Dutzend Mal" gebaut wurde. Zugleich ist dort von einem "eigenen Chassis aus Carbon, Aluminium" die Rede.

Der CTR3 ist damit ein Beispiel für genau das, was in der Übernahme-Idee mitschwingt: Kleinserie als Handlungsraum für Technik, die in Großserien selten ist. Der Fahrbericht beschreibt außerdem, dass Ruf einen längeren Achtzylinder-Boxer entwickelt und diesen in einen verlängerten CTR3 eingebaut hat. Dieser Motor sei länger als ein Sechszylinder, deshalb habe man das Auto verlängert.

Wichtig ist hier nicht der Fahrbericht als Erlebnis, sondern die technische Aussage. Sie zeigt, dass Ruf Eingriffe auf Plattform- und Struktur-Ebene umsetzt, statt nur Peripherie zu verändern. Für Porsche wäre das als Entwicklungspartner dann relevant, wenn Sonderantriebe, Sonderkarosserien oder extreme Kundenwünsche nicht in ein bestehendes Serienpaket passen.

Unter dem Stichwort "Entwicklung" liefert der CTR3 damit eine Art Blaupause. Eine kleine Einheit kann Prototypen und Kleinserien schneller umbauen, weil Entscheidungswege kurz sind und Stückzahlen niedrig bleiben. Genau in diesem Bereich verortet der Ausgangstext die mögliche Rolle von Ruf für Porsche.

Wie eng die Anbindung wäre Offen bleibt, wie ein möglicher Zusammenschluss aussehen könnte. Im Ausgangstext wird ausdrücklich genannt, dass viele Details interessant bleiben: komplette Übernahme oder Beteiligung, Ruf als eigenständige Marke oder eng an Porsche angebunden. Dazu gibt es bislang keine bestätigten Angaben.

Die WirtschaftsWoche ergänzt einen personellen Aspekt: Porsche-Eigentümer Wolfgang Porsche werde ein gutes Verhältnis zu Alois Ruf nachgesagt. Außerdem kreisten Übernahmegedanken demnach seit Jahren um das Thema. Auch Ex-CEO Wendelin Wiedeking soll in seiner Zeit bereits Gespräche geführt haben.

Als weiterer Baustein wird berichtet, Porsche habe zunächst beim kalifornischen Tuner Singer angefragt und eine Absage erhalten. Für diesen Teil gibt es laut Ausgangstext keine Bestätigung. Gesichert ist aber die Konsequenz im Narrativ: Danach habe sich Leiters Ruf zugewandt.

Für die technische Stoßrichtung ist entscheidend, dass Ruf als Marke und als Betrieb sehr spezifische Fähigkeiten mitbringt. Ob Porsche diese Fähigkeiten als eigenständige Manufaktur neben der Kernmarke oder als eng integrierte Spezialabteilung nutzen würde, ist offen. Klar ist nur: Je enger die Anbindung, desto stärker würde Ruf in Porsches Individualisierungs- und Kleinserienpläne hineinwirken.