Hessen: Polizei warnt vor Benzin-Bettlern und Autobahn-Gold

Die Polizei spricht von einer bekannten Masche, bei der vermeintlich wertvoller Goldschmuck gegen Bargeld angeboten wird – unter dem Vorwand eines akuten Notfalls. Hinter der Geschichte steckt laut hessischem Landeskriminalamt (LKA) in vielen Fällen organisierter bandenmäßiger Betrug, wie der Hessische Rundfunk (HR) mitteilt.

Betroffen sind vor allem Rastanlagen und Autobahnanschlüsse im Ballungsraum Frankfurt. Wie das LKA mitteilt, ist das Auftreten sogenannter "Benzinbettler" keine neue Erscheinung – die Fallzahlen in Hessen hätten jedoch zugenommen. Im Jahr 2024 seien "Autobahngold"-Betrugsfälle im niedrigen zweistelligen Bereich registriert worden, der Schwerpunkt liege im Rhein-Main-Gebiet.

Ein aktueller Fall ereignete sich an der A5 bei Heppenheim (Kreis Bergstraße), wo laut Polizei zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 26 und 38 Jahren festgenommen wurden. Zuvor hatten mehrere Autofahrer an der Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim gemeldet, von Personen zum Anhalten bewegt worden zu sein. Diese hätten eine Notlage vorgetäuscht und versucht, Goldschmuck gegen Bargeld zu tauschen.

In einigen Fällen hätten die Betrüger auch weinende Kinder eingesetzt, um das Mitleid potenzieller Opfer zu wecken. Die Polizei betont, dass es den Tätern letztlich um das Bargeld oder persönliche Wertgegenstände der Getäuschten gehe.

Polizei appelliert: Kein Kauf auf Parkplätzen

Die Polizei Hessen warnt ausdrücklich davor, an der Autobahn oder auf öffentlichen Parkplätzen vermeintlich wertvolle Gegenstände zu kaufen. "Die Autobahn ist kein seriöser Ort für derartige Käufe", so die offizielle Mitteilung. Wer in eine solche Situation gerät oder derart angesprochen wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen.