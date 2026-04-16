Die technischen Details des HSWL 256-GetriebesDas HSWL 256-Getriebe ist ein Sechsgang-Automatikgetriebe, das speziell für den Einsatz in schweren Kettenfahrzeugen wie dem Puma-Schützenpanzer entwickelt wurde. Es übernimmt die Kraftübertragung vom 10V 890-Motor auf die Ketten und beeinflusst damit maßgeblich die Beschleunigung, das Fahrverhalten und die Steuerbarkeit des Fahrzeugs. Das HSWL 256-Getriebe überträgt 800 kW (1.088 PS) und sorgt für eine optimale Balance zwischen Effizienz und Kontrolle. Neueste Anpassungen umfassen ein verbessertes Steuergerät und einen optimierten Gangwahlschalter, die eine präzisere Kontrolle ermöglichen.Verbesserungen für extreme EinsatzbedingungenEin zentrales Element der Überarbeitung ist die Anpassung an extreme Einsatzbedingungen. Das neue Filtersystem entfernt Staub und feine Partikel aus der Ansaugluft, was insbesondere in trockenen und staubigen Regionen von entscheidender Bedeutung ist. Diese Maßnahme erhöht nicht nur die Zuverlässigkeit des Antriebsstrangs, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Komponenten. Ergänzend dazu wurde die Federung des Puma mit hydropneumatischen Systemen ausgestattet, die sowohl die Beweglichkeit als auch die Stabilität des Fahrzeugs verbessern.Deutsche Ingenieurskunst im FokusDie zentralen Komponenten des Antriebsstrangs stammen von renommierten deutschen Herstellern. Der Motor wird von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen produziert, während das Getriebe von der Renk Group AG aus Augsburg geliefert wird. Beide Unternehmen sind seit Jahrzehnten im militärischen Fahrzeugbau tätig und arbeiten eng am Puma-Programm zusammen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung deutscher Ingenieurskunst für die Entwicklung moderner Militärtechnologie.Zeitplan und AusblickDie Auslieferung der neuen Getriebe beginnt Mitte 2027 und soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein. Die Motoren und Powerpack-Systeme folgen ab 2028. Diese langfristige Planung zeigt, wie komplex und zeitintensiv die Modernisierung eines Schützenpanzers ist. Dennoch sind diese Maßnahmen entscheidend, um die Einsatzfähigkeit des Puma auch in den kommenden Jahrzehnten sicherzustellen.