Hunde und Kinder bei Hitze im abgesperrten Auto: Wann darf ich die Scheibe einschlagen?

Tatsächlich kann sich ein geparktes Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit zur lebensgefährlichen Hitzefalle entwickeln. Das Einschlagen einer Autoscheibe ist jedoch nicht automatisch erlaubt.

Entscheidend ist, ob eine akute Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht.

Bereits bei Außentemperaturen um 20 Grad kann sich die Temperatur im Innenraum innerhalb kurzer Zeit deutlich erhöhen. Geöffnete Fenster oder ein Parkplatz im Schatten bieten dabei weit weniger Schutz, als viele Menschen annehmen. Besonders Kinder und Tiere reagieren empfindlich auf die Hitzeentwicklung.

Darf ich die Scheibe einschlagen? Grundsätzlich ja, wenn eine akute Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht.

Befindet sich ein Kind oder ein Tier offensichtlich in einer Notlage und droht durch die Hitze ein Hitzschlag oder eine andere schwere Gesundheitsschädigung, kann das Einschlagen einer Scheibe rechtlich zulässig sein. Grundlage ist der sogenannte rechtfertigende Notstand nach § 34 Strafgesetzbuch (StGB).

Wer dagegen vorschnell handelt, obwohl keine erkennbare Gefahr besteht, riskiert eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Deshalb sollte das Einschlagen einer Scheibe immer das letzte Mittel sein.

Kind im Auto bei Hitze – Was soll ich tun? Entdecken Sie ein Kind allein in einem verschlossenen Fahrzeug, sollten Sie zunächst prüfen, ob es auf Klopfen an die Scheibe reagiert. Anschließend sollte versucht werden, die verantwortliche Person ausfindig zu machen, etwa durch einen Ausruf im Supermarkt, Einkaufszentrum oder Geschäft.

Zeigt das Kind Anzeichen einer Überhitzung, sollten Sie sofort den Rettungsdienst unter 112 oder die Polizei unter 110 verständigen. Warnzeichen können sein:

• hochroter Kopf

• trockene oder gerötete Haut

• schnelle und flache Atmung

• Apathie oder fehlende Reaktion

• Bewusstlosigkeit

Bleiben Sie möglichst am Fahrzeug und beobachten Sie den Zustand des Kindes. Hilfreich können außerdem Zeugen sowie Fotos oder Videos der Situation sein. Verschlechtert sich der Zustand sichtbar und Hilfe kann nicht rechtzeitig eintreffen, kann das Einschlagen einer Scheibe zulässig sein. In einer solchen Situation hat die Rettung des Kindes Vorrang vor dem Schutz des Fahrzeugeigentums.

Tier im Auto bei Hitze – Was soll ich tun? Auch bei einem Hund oder anderen Haustier sollte zunächst geprüft werden, wie kritisch die Situation ist. Reagiert das Tier noch normal, sollte zunächst versucht werden, den Halter ausfindig zu machen.

Zeigt das Tier dagegen Anzeichen einer Überhitzung, sollten Sie umgehend die Polizei unter 110 verständigen. Warnsignale können sein:

• starkes Hecheln

• Taumeln oder Gleichgewichtsstörungen

• Erbrechen

• Apathie oder fehlende Reaktion

• Bewusstlosigkeit

shanecotee via Getty Images Ein Fensterspalt reicht zur Kühlung bei Hitze-Wetterlage nicht mehr aus.

Veterinärbehörden empfehlen außerdem, möglichst am Fahrzeug zu bleiben und den Zustand des Tieres bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu beobachten. Besteht akute Lebensgefahr und ist nicht damit zu rechnen, dass Polizei oder Feuerwehr rechtzeitig vor Ort sein können, kann auch hier das Einschlagen einer Scheibe zulässig sein. Nach Möglichkeit sollten Zeugen hinzugezogen und die Situation dokumentiert werden.

Welche Scheibe sollte eingeschlagen werden? Wenn keine Zeit mehr bleibt und Hilfe nicht rechtzeitig eintreffen kann, sollte möglichst eine Seitenscheibe gewählt werden, die sich möglichst weit entfernt vom Kind oder Tier befindet.

Dadurch lässt sich das Risiko von Verletzungen durch Glassplitter reduzieren. Nach Möglichkeit sollten andere Personen als Zeugen anwesend sein. Fotos oder Videos können zusätzlich helfen, die Notlage später nachzuweisen.

Welche Folgen drohen, wenn ein Kind im Auto zurückgelassen wird? Kinder können ihre Körpertemperatur deutlich schlechter regulieren als Erwachsene. Deshalb können bereits wenige Minuten in einem stark aufgeheizten Fahrzeug ausreichen, um einen lebensgefährlichen Hitzschlag auszulösen. Wer ein Kind bei großer Hitze im Auto zurücklässt und dadurch dessen Gesundheit gefährdet, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Je nach Einzelfall kommen unter anderem die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB), die Aussetzung (§ 221 StGB), fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) oder bei besonders schweren Folgen sogar fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) in Betracht.

Welche Vorschrift letztlich greift, hängt von den konkreten Umständen und den Folgen für das Kind ab.

Welche Folgen drohen, wenn ein Tier im Auto zurückgelassen wird? Hunde und andere Haustiere können ihre Körpertemperatur nur eingeschränkt regulieren. Besonders Hunde geben überschüssige Wärme überwiegend über das Hecheln ab. Bei hohen Temperaturen stößt dieser Mechanismus jedoch schnell an seine Grenzen.

Nach § 18 Tierschutzgesetz handelt ordnungswidrig, wer einem Wirbeltier erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt. Dafür sind Bußgelder von bis zu 25.000 Euro möglich. Kommt es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Tieres, kann zudem § 17 Tierschutzgesetz greifen. In solchen Fällen drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Zusätzlich können Kosten für Polizei-, Feuerwehr- oder Rettungseinsätze auf den Halter zukommen.

Kann ich mich strafbar machen, wenn ich nichts tue? Bei Menschen kann das durchaus der Fall sein. Nach § 323c StGB macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar, wer bei einem Unglücksfall keine zumutbare Hilfe leistet. Wer beispielsweise ein bewusstloses Kind in einem überhitzten Fahrzeug entdeckt und keinerlei Hilfe organisiert, riskiert deshalb selbst rechtliche Konsequenzen.

Zumindest die Verständigung von Polizei oder Rettungsdienst sollte deshalb selbstverständlich sein. Bei Tieren greift der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung nicht unmittelbar. Dennoch empfehlen Behörden, Polizei oder Feuerwehr unverzüglich zu informieren, wenn ein Tier in einem überhitzten Fahrzeug entdeckt wird.

ADAC

Warum die Gefahr oft unterschätzt wird Viele Fahrzeughalter gehen davon aus, dass wenige Minuten im Auto unproblematisch seien. Fachleute warnen jedoch seit Jahren vor dieser Fehleinschätzung.

Bereits bei Außentemperaturen um 20 Grad kann sich ein Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit auf Temperaturen aufheizen, die für Kinder oder Tiere gefährlich werden. Ein leicht geöffnetes Fenster verhindert den Hitzestau nicht zuverlässig. Auch ein Parkplatz im Schatten bietet keine Garantie, da sich der Sonnenstand im Tagesverlauf verändert.

Besonders kritisch wird die Situation bei Außentemperaturen von 25 bis 30 Grad und mehr. Dann können im Innenraum innerhalb kurzer Zeit Temperaturen erreicht werden, die einen Hitzschlag auslösen.