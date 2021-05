IAA Nutzfahrzeuge 2022 Messe bleibt in Hannover – mit neuem Konzept

Im Jahr 2020 musste die Nutzfahrzeug-IAA aus den bekannten Gründen wie auch alle anderen Fahrzeugmessen abgesagt werden. Nun, da sich eine positive Entwicklung in Sachen Corona-Pandemie abzeichnet, wollen die Veranstalter im kommenden Jahr durchstarten. Die Nutzfahrzeug-Ausstellung wechselt sich traditionell mit der Pkw-IAA im Jahresturnus ab. 2021 sind – wenn alles gut geht – die Pkw mit einem völlig neuen Konzept am Standort München dran.

Die "Nutzis" wollen dagegen zumindest einigermaßen traditionell bleiben, dazu gehört das Bekenntnis zum Standort Hannover. Auf dem dortigen Messegelände soll auch die kommende IAA Nutzfahrzeuge 2022 stattfinden. Allerdings im gestrafften Format: Insgesamt sechs Messetage, vom 20. bis 25. September, sind für die Messe vorgesehen. Dazu kommt ein Presse-Tag am 19.9.2022.

IAA-Nutzfahrzeuge 2018: Der Actros war das Highlight

Mit den Schwerpunkten auf Transport, Logistik und Intermodalität nimmt die IAA Nutzfahrzeuge alle wichtigen Zukunftsthemen auf. Neben Infrastrukturanbietern und der Tech-Branche werden insbesondere auch Busse eine größere Rolle als bisher einnehmen. Aufgrund des weiterhin steigenden Verkehrsaufkommens und der wachsenden Bedeutung der Logistik auf der letzten Meile umfasst das neue Konzept auch die Bereiche Stadt- und Verkehrsplanung.

Klimaneutralität im Fokus

"Die Transformation der Automobilindustrie erfasst neben dem Pkw natürlich auch die Nutzfahrzeuge. Um die Klimaziele bis spätestens 2050 zu erreichen, brauchen wir daher auch bei den Nutzfahrzeugen neue Antriebskonzepte, eine neue öffentliche Tank- und Ladeinfrastruktur und eine noch intensivere digitale Vernetzung in der Logistik. Die IAA Nutzfahrzeuge wird im September 2022 alle wichtigen Innovationen und neuen Angebote auf dem Weg zur klimaneutralen Logistik zeigen. Dazu gehören Nutzfahrzeuge, Busse, Anhänger und Aufbauten und die Vernetzung mit dem Schienenverkehr, mit Schiffen, Flugzeugen und auch Zustellrobotern für die letzte Meile. Die Deutsche Messe AG in Hannover ist uns weiterhin ein sehr guter und engagierter Partner für das neue Konzept, " so VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Fazit

Während die Pkw-IAA am neuen Standort München pandemiebedingt noch lange nicht in trockenen Tüchern ist, plant der VDA die Nutzfahrzeug-IAA im kommenden Jahr fest ein. Am Konzept einer klassischen Messe in einem eingegrenzten Messegelände wird dabei im Gegensatz zu München festgehalten, auch der Standort Hannover ist bis 2028 gesetzt.