Immersive Navigation erklärt: Die Technik hinter 3D-Navigation

Die Immersive Navigation von Google Maps basiert auf der Verarbeitung von Street-View-Aufnahmen und Luftbildern. Diese Daten werden durch das Gemini-KI-Modell analysiert, um eine realistische 3D-Darstellung der Umgebung zu erzeugen. Gebäude, Brücken und Geländeformen werden detailgetreu abgebildet, während wichtige Verkehrselemente wie Fahrspuren, Ampeln und Stoppschilder hervorgehoben werden. Ziel ist es, Nutzern eine präzisere Orientierung zu ermöglichen, insbesondere bei komplexen Abbiegungen oder Spurwechseln.

Die Rolle des Gemini-KI-Modells Das Gemini-KI-Modell ist das Herzstück der Immersive Navigation. Es handelt sich um ein multimodales System, das in der Lage ist, Bild- und Luftbilddaten zu verarbeiten und daraus eine kohärente 3D-Darstellung zu erstellen. Laut Google wurde das Modell speziell für komplexe Aufgaben entwickelt, bei denen eine einfache Antwort nicht ausreicht. Die KI nutzt logisches Schlussfolgern, um die Daten zu analysieren und eine möglichst realistische Abbildung der Umgebung zu erzeugen.

Verbesserte Nutzererfahrung durch 3D-Ansichten Die 3D-Darstellung bietet zahlreiche Vorteile für die Nutzer. So können beispielsweise Abzweigungen und Spurwechsel leichter erkannt werden, da die Umgebung realitätsnah visualisiert wird. Darüber hinaus ermöglicht die Immersive Navigation eine bessere Planung von Routen, da größere Streckenabschnitte im Voraus angezeigt werden. Gebäude können teilweise transparent dargestellt werden, um die Sicht auf wichtige Straßenverläufe nicht zu verdecken.

Personalisierte Navigation Ein weiteres Highlight der Immersive Navigation ist die Personalisierung. Die KI berücksichtigt bei der Routenführung die individuellen Präferenzen der Nutzer, wie beispielsweise bevorzugte Restaurants oder häufig besuchte Orte. Diese Informationen werden in die Navigation integriert, um ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Einführung und Verfügbarkeit Die neuen Funktionen werden zunächst in den USA und Indien eingeführt. Google plant, die Immersive Navigation in den kommenden Monaten auf weitere Länder und Plattformen auszuweiten, darunter Android Auto und Apple CarPlay. Für Europa gibt es derzeit noch keinen konkreten Starttermin, was unter anderem an den strengeren Datenschutzbestimmungen liegen könnte.