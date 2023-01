Inrix Staustudie 2022 Münchner Autofahrer verlieren 74 Stunden im Stau

Welch enorme Zäsur die Covid-Pandemie dargestellt hat, merkt man vor allem daran, dass immer wieder vom "Vor-Corona-Niveau" die Rede ist. Auch das Unternehmen Inrix, das Verkehrsanalysen durchführt und Connected-Car-Services anbietet, benutzt diesen Begriff oft in seiner jüngsten Stauauswertung. Und die Zahlen zeigen: Bevor die Pandemie die Welt in ihren Würgegriff nahm, standen die Menschen – zumindest in Deutschland – noch öfter im Stau als im vergangenen Jahr. Allerdings gleichen sich die Zahlen allmählich wieder an.

Für das Jahr 2022 hat Inrix im Rahmen seiner "Traffic Scorecard" für Deutschland eine durchschnittliche Stauzeit von 40 Stunden ermittelt. Das ist exakt der Wert des Vorjahres, aber klar weniger als in den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019, in denen der bundesweite Stau-Durchschnitt jeweils 46 Stunden betrug.

München erneut Deutschlands Stauhauptstadt

Aber wie das so ist mit dem Durchschnitt: Es muss auch jemand über dem statistischen Mittelwert liegen. 2022 war das in Deutschland mal wieder München, womit die bayerische Metropole den Titel "Stauhauptstadt Deutschlands" verteidigt. Der durchschnittliche Zeitverlust, mit dem sich die Münchnerinnen und Münchner im dichten Verkehr konfrontiert sehen, sinkt allerdings. 74 Stunden sind deren fünf weniger als 2021; 2019 betrug der Zeitverlust im Schnitt sogar noch 87 Stunden.

Folgerichtig holen die dahinter gelisteten deutschen Städte kräftig auf (siehe Tabelle über diesem Absatz). Im zweitplatzierten Berlin verloren Autofahrerinnen und Autofahrer 2022 im Schnitt 71 Stunden im Stau (2021: 65), in Hamburg auf Rang drei waren es 56 statt 47 Stunden. Potsdam, das erneut auf Platz vier liegt, springt von 46 auf 55 Staustunden.

Darmstadt plötzlich auf Platz fünf

Hinter den Top Vier folgen fünf Städte, die im Vorjahr noch keine große Rolle bei der Inrix Traffic Scorecard gespielt haben. Darmstadt machte den größten Sprung (von Platz 20 auf fünf beziehungsweise von 37 auf 47 Stunden Zeitverlust). Neben München ist Nürnberg die einzige Top-Ten-Stadt, die ihre Staustunden im Vergleich zu 2021 verringern konnte (von 41 auf 40 Stunden). Entsprechend rutschte die Frankenmetropole vom achten auf den zehnten Platz.

Wenig überraschend liegt die staureichste Straße Deutschlands ebenfalls in München. Es ist ein Abschnitt des Mittleren Rings: Fuhr man 2022 regelmäßig zu Stoßzeiten auf der B2R in nördlicher Richtung zwischen Stettnerstraße und Plinganserstraße, summierten sich die täglichen 13 Minuten Zeitverlust auf 51 Stunden im Jahr. Der Spitzenreiter ist jedoch Münchens einziger Stauschwerpunkt in den Top Ten. Berlin ist dreimal vertreten, Hamburg und Köln sind zweimal dabei.

London weltweit unrühmlicher Spitzenreiter

Im internationalen Vergleich spielen die deutschen Städte weiterhin keine Rolle. Unsere Nummer eins München belegt im weltweiten Ranking keinen Platz unter den ersten 30 und ist auch im europäischen Vergleich weit abgeschlagen. Europas Stau-Hauptstadt ist London; hier verbringen Autofahrerinnen und Autofahrer jährlich 156 Stunden im Stau. Es folgen Paris (138), Palermo (121), Dublin (114) und Rom (107).

London führt damit auch das weltweite Stau-Ranking an, Paris ist Dritter. Dazwischen platziert sich Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das mit 155 Staustunden im Jahr 2022 der britischen Hauptstadt nur knapp den Vortritt lässt. Mit Boston, Massachusetts, scheitert eine weitere US-Stadt knapp am Podium. Kolumbiens Hauptstadt Bogota, ein früherer Spitzenreiter, ist diesmal Fünfter. Insgesamt zeigt sich: Waren früher europäische und südamerikanische Städte im Inrix-Ranking weit vorn, schoben sich 2022 die nordamerikanischen Metropolen weiter in den Fokus: Toronto, New York City und Philadelphia liegen ebenfalls in den Top Ten der staureichsten Städte der Welt.

Hinweis: In der Fotoshow werfen wir detaillierte Blicke auf die Ergebnisse der Inrix Traffic Scorecard 2022.

Umfrage Wie reagieren Sie bei Stau auf der Autobahnen? 631 Mal abgestimmt Reinstellen und warten Parken und warten Rausfahren und umfahren mehr lesen

Fazit

Was die reinen Staustunden angeht, sind Deutschlands Städte noch ein gutes Stück vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Doch es ist davon auszugehen, dass sich das bald ändert. 2022 verzeichnete Inrix hierzulande ein um 21 Prozent erhöhtes Verkehrsaufkommen (gemessen in Fahrzeugkilometern an Wochentagen) im Vergleich zu 2021, was bereits mehr ist als beispielsweise 2019. Autofahrerinnen und Autofahrer in anderen Teilen der Welt treffen es aber oft noch schlechter als jene hierzulande: In London und Chicago stehen sie laut Statistik mehr als doppelt so lang im Stau wie in München.