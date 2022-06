Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Quiz: Kennzeichen Kennen Sie die Zeichen?

B gleich Berlin, S gleich Stuttgart, aber wo liegt HDL? Oder was bedeutet "BW". Das wissen Sie doch sicher, oder?

Die Reisezeit hat längst begonnen und sicher haben Sie früher auf der Urlaubsreise mit Kindern oder Oma und Opi auch: "Kennzeichen raten" gespielt. Da man aber ohnehin Jahr ein, Jahr aus von Castrop-Rauxel an die Ostsee fuhr, waren viele der Kennzeichen-Begegnungen eh bekannt. Nur das Rechthaben war damals schwieriger, so ganz ohne Smartphone zum Besserwissen. Das sollten Sie übrigens auch jetzt in der Tasche lassen, denn schließlich wollen Sie ja bei diesem Kennzeichen-Test nicht schummeln.

Kennzeichen-Quiz 1 1 von 10 Fragen Wo ist dieses Auto zugelassen? Alzey Alzenau Aue, Schwarzenberg Kennen Sie dieses Kennzeichen-Kürzel? Klar, das ist doch: Baden-Würrtemberg Logisch, Bützow im Landkreis Rostock Ganz einfach: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes FFB, das ist doch .... Fürstenfeldbruck Freie Stadt Freudenberg Forstwolfersbach HDL, das kennt man doch? Habdichlieb Heidelberg Haldensleben Was steht für LAU? Landshut Landau Lauf Wofür steht im Auto-Kennzeichen das "NF"? Nordfriesland Neuffen Neckartailfingen RDG? Gibt es das Kennzeichen? Ja, und zwar steht es für ... Rodgau Ribnitz-Damgarten Rendsburg Natürlich steht SB im Auto-Kennzeichen nicht für Selbstdienung, sondern für ... Saarbrücken Schwabach Segeberg Wo ist ein Auto mit diesem Kennzeichen zugelassen? Verden Viersen Vorpommern, Rügen WO kommt der denn her? Worms Wolfsburg Wolfratshausen Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Übrigens: Falls es auf der Reise dann doch nochmal langweilig wird: Wir haben hier auch nochmal die "wahren Bedeutungen der Kennzeichen" zusammen gefasst.

Fazit

Und, können Sie Kennzeichen? Ja, dann Herzlichen Glückwunsch! Nein? Dann nochmal spielen und lernen!