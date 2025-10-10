JAC Motors: Ein weiterer Chinese kommt nach Deutschland

Mit JAC Motors bereitet ein weiterer chinesischer Autohersteller seinen Markteintritt in Deutschland vor. Als offizieller Importeur für die Chinesen fungiert die RSA Deutschland GmbH aus Hamburg, die als Teil der nordeuropäischen RSA Group mit Hauptsitz in Norwegen das Wachstum der Marke in Deutschland vorantreiben soll. RSA ist in Deutschland bereits als Importeur für die ebenfalls chinesische Marke Maxus aktiv.

E-Kleinwagen, E-Pick-up und 7-Sitzer-Verbrenner-SUV RSA kündigt zum Marktstart drei Modelle an, mit denen ganz unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollen. Der JAC E30X präsentiert sich als kompaktes Stadtauto mit rein elektrischem Antrieb (100 kW und 175 Nm), zwei Batterievarianten (41 und 52 kWh) und bis zu 400 Kilometer WLTP-Reichweite. Er kommt auf eine Länge von 4,02 Meter, eine Breite von 1,77 Meter und eine Höhe von 1,56 Meter. Die Preise sollen ab 26.490 Euro starten.

Deutlich robuster und auch größer kommt der Elektro-Pick-up JAC T9 EV mit Doppelkabine daher. Er kommt auf eine Länge von 5,33 Meter, eine Breite von 1,97 Meter und eine Höhe von 1,92 Meter. Der Pritschenwagen bietet bis zu 2,0 Tonnen Anhängelast und mit seiner 88 kWh großen LFP-Batterie über 330 Kilometer Reichweite. Der E-Motor leistet 142 kW und 342 Nm. Angetrieben werden alle vier Räder. Hier wird ein Grundpreis von 49.900 Euro genannt.

Mit dem JAC JS8 PRO ergänzt ein siebensitziger SUV mit Benzinmotor und großzügigem Platzangebot das Startportfolio. Sein 1,5‑Liter‑Turbo‑Vierzylinder leistet 182 PS und 300 Nm. Geschaltet wird über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Der JS8 Pro kommt auf eine Länge von 4,82 Meter, eine Breite von 1,87 Meter und eine Höhe von 1,76 Meter.

Kompakt-SUV und Diesel-Pick-up angekündigt Die Produktpalette soll aber in Kürze um weitere Modelle aufgestockt werden. Vorgesehen sind die Einführung des Kompakt-SUV JAC JS6 als Benziner und Hybrid sowie einer Diesel-Variante des JAC T9 Pick-up.

Das ist JAC Motors