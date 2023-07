Im November 2022 hatte Jaguar/Land Rover bekannt gegeben, dass der bisherige CEO Thierry Bolloré aus seinem Amt ausscheidet. Den Posten des Vorstandsvorsitzenden beim inzwischen offiziell in JLR umbenannten Autobauer übernahm beim darauffolgenden Jahreswechsel interimsweise Adrian Mardell. Nun befördert JLR-Konzernmutter Tata den Bolloré-Nachfolger auch offiziell von der Zwischen- zur Dauerlösung; er trägt fortan ebenfalls den Titel Chief Executive Officer (CEO).

Ähnlich verfährt JRL bei seinem neuen Finanzchef Richard Molyneux. Er war bereits seit Dezember 2022 als Chief Financial Officer (CFO) tätig und erhält diesen Titel nun offiziell und dauerhaft. "Adrian und Richard sind ein außergewöhnliches Team mit großer Automobil- und Führungserfahrung", sagt Natarajan Chandrasekaran, der Vorsitzende der Konzernmutter Tata Sons. "Ich freue mich darauf, weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten und den Wandel von JLR hin zu modernem Luxus, der bereits in vollem Gange ist, voranzutreiben."

Der 59-jährige Bolloré, der aus persönlichen Gründen ausgeschieden sein soll, war nur kurz Chef des traditionsreichen britischen Autoherstellers. Er folgte bei Jaguar/Land Rover erst 2020 auf Ralf Speth, der sich nach zehn Jahren als CEO auf einen Aufsichtsratsposten zurückzog. Unter Bollorés Führung vollzog der Autobauer seine Wende hin zur reinen Elektromobilität. Bereits weit entwickelte Modelle wie der elektrische Jaguar XJ oder ein elektrischer Land Rover wurden von Bolloré kassiert. Inzwischen hat JLR die von Bollorés Team ausgearbeitete Strategie namens "Reimagine" weiterentwickelt. Im Zuge dessen will der Autokonzern in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Pfund (aktuell umgerechnet etwa 17,3 Milliarden Euro) in seine Transformation und Modernisierung investieren.