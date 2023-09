Wie die Zeitung aus Justiz-Kreisen erfahren haben will, erhebt die Staatsanwaltschaft München II Anklage gegen Lehmann. Er soll im Januar 2021 und September 2022 das Parkhaus P20 am Münchener Flughafen, ohne zu bezahlen, verlassen zu haben. Dazu habe er sich bei der Ausfahrt nahe am Heck eines Vorfahrenden positioniert und dann zusammen mit dem Fahrzeug durch die Schranke "gehuscht" sein, wie die Bild es beschreibt.