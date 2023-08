Doch der Insolvenzverwalter sieht eine Perspektive für die Firma Kamei GmbH & Co. KG, die zuletzt noch 42 Mitarbeiter beschäftigte und einen Umsatz von etwa sechs Millionen Euro erzielte. "Unser Ziel ist ganz klar eine Sanierung", sagte von Buchwaldt dem Wirtschaftsmagazin. Er will Kamei über einen Insolvenzplan oder den Einstieg eines Investors retten. "Der Geschäftsbetrieb geht auch im vorläufigen Insolvenzverfahren vollumfänglich weiter", betonte von Buchwaldt. Alle Aufträge würden wie gewohnt weiterbearbeitet und es werde weiter gefertigt und ausgeliefert.

Bereits kurz nach der Schlummerrolle konstruierte Karl Meier ein sogenanntes "Tiefensteuer" für den VW Käfer; mit diesem Frontspoiler wollte er dessen hecklastiges Fahrverhalten korrigieren. Mangels Interesse aus der Automobilindustrie entwickelte Meier das Projekt vorerst nicht weiter. Erst 1972 kam der erste Serien-Spoiler für den Käfer auf den Markt. Es folgte ähnliches Zubehör für viele weitere Modelle, bis das Programm in den Achtzigerjahren zu kompletten, im Windkanal optimierten Bodykits ausgebaut wurde. Doch spätestens mit der Jahrtausendwende wurde die Konkurrenz in diesem Geschäftsfeld zu groß und Kamei konzentriert sich auf praktischeres Zubehör.

Zentral dabei: Dachboxen. Schon 1955 brachte Kamei eine flatterfreie Schutzhülle mit Gepäckträger für den, na klar, VW Käfer auf den Markt. Doch es dauerte bis 1988, dass die Marke ihre erste aerodynamisch geformte Dachkiste namens "Traveller Box" auf den Markt brachte. Dieses Geschäftsfeld wuchs in der Folge rasant, auch weil Kamei zum Erstausrüster für Automobilhersteller mutierte. Von 2004 an fertigte die Firma jene Dachboxen, die im Original-Zubehörprogramm von Mercedes angeboten wurden. Später kamen mit BMW und Volkswagen weitere Großkunden hinzu.

Heute, da der Familienbetrieb in dritter Generation geführt wird, hat sich die Kamei GmbH fast komplett auf Dachboxen und -trägersysteme konzentriert. Produkte für's In- und Exterieur finden sich kaum noch im Portfolio – zumindest in jenem der Kernfirma. Seit 1989 existiert mit der Kamei Automotive GmbH nämlich ein Schwesterunternehmen, das vor allem als Zulieferer sowie Entwicklungs- und Produktionsdienstleister für die Automobilindustrie agiert. Darüber hinaus bietet Kamei Automotive Stau- und Pritschenboxen für Nutzfahrzeuge und Pick-ups oder Praktisches für Privat- und Sonderfahrzeuge an, zum Beispiel Waffenboxen und Signalkellenhalter.