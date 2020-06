So soll die Auto-Industrie gefördert werden 6.000 Euro Zuschuss bei E-Auto-Kauf

In der Nacht vom 3. Juni 2020 hat der Koalitionsausschuss ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Zu den Maßnahmen zählen eine befristete Mehrwertsteuersenkung, ein Kinderbonus, Hilfen für Kommunen – aber keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren. Die Kaufprämie für Elektroautos hingegen wurde von 3.000 auf 6.000 Euro verdoppelt. Auch der Bau von Ladestationen soll stärker gefördert werden. Die Gelder dafür sollen aus dem Topf für Zukunftsinvestitionen kommen, für den 50 Milliarden Euro vorgesehen sind.

Die Frage nach einer Kaufprämie für Neuwagen war lange ein Streitpunkt in den Verhandlungen. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen waren große Fans dieser Idee. Klar, hier sitzen schließlich Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen und damit alles, was in der deutschen Automobilbranche Rang und Namen hat.

Die CDU-Spitze sprach von einer Innovations-Kaufprämie und meinte damit eine Subvention für den Erwerb klima- und umweltfreundlicher Fahrzeuge, was nicht notwendigerweise bedeutet, dass es sich um E-Autos handelt. Seit Beginn der Diskussionen rund um Unterstützungen für die Automobilindustrie stand die Vereinbarkeit von Fördermitteln und Klimaschutz im Zentrum des Diskurses. Umweltverbände und Teile der SPD forderten etwa, wenn überhaupt, ausschließlich die Förderung von Elektroautos. Letztendlich hatte sich aber die SPD-Spitze mit ihrem Nein zu einer solchen Förderung durchgesetzt.

Streit um Verbrenner

Dass Verbrenner von Kritikern durch die Bank als Technikstücke der Vergangenheit bezeichnet werden, zeigte wie emotional die Debatte mittlerweile geworden ist. Alles was Benzin oder Diesel tankt wird kompromisslos über einen Kamm geschoren. "Zu viel Geld für alte Technologien, wie die Verbrenner-Technologie, und zu wenig für die Zukunft", beschwerte sich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in einem n-tv-Interview. Dass moderne Diesel und Benziner aktuell die mitunter saubersten Fahrzeuge sind, findet selten Betrachtung.

Die Ministerpräsidenten Söder, Laschet und Weil waren da liberaler unterwegs und konstatieren, dass auch neue Verbrenner gut für das Klima sind, wenn sie ältere Fahrzeuge ersetzen. Daher wollte man die Prämie nicht auf Elektrofahrzeuge beschränken.