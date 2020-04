Autonamen für Kinder in den USA und UK Der kleine Subaru möchte im Kinderparadies abgeholt werden

Einem Kind einen Namen zu geben, ist eine äußerst kritische Sache. Zum einen sind Namen immer mit Vorurteilen und Geschichten verbunden. Zum anderen kann niemand wissen, ob das Kind den Namen jemals schön finden wird. Bei den meisten Namensgebungen wird sich jedoch ganz gut mit dem eigenen Schicksal abgefunden. Es gibt jedoch vereinzelt Fälle, in denen das nicht ganz so einfach sein dürfte. Und nein, die Rede ist nicht von den üblichen Verdächtigen wie "Blaubeere", "Dee-Jay", "Harley", "Matt-Eagle" oder "Schneewittchen" (ja, diese Namen sind in Deutschland genehmigt worden). Es geht um Namen von Automobilen.

Da sich vor allem der englischsprachige Bereich für derlei Namenskuriositäten anbietet, lohnt sich ein Blick über den Kanal und darüber hinaus. Der Autokaufassistent ChooseMyCar hat sich die Daten der britischen und der amerikanischen Regierung bezüglich autobezogener Babynamen im Zeitraum 2000 bis 2018 angeschaut und ausgewertet. Herausgekommen ist eine Datensammlung, die sich sehen lassen kann.

Von Alba bis Wraith ist alles dabei

Der beliebteste Name für Mädchen in Großbritannien und den USA sowie für Jungen ist Großbritannien ist Morgan. Morgan Motor ist ein britischer Autohersteller, der sowohl Luxus- als auch Sportwagen herstellt. Der beliebteste Autoname für Jungen in den USA ist Austin von der Austin Motor Company. Der Name dieser britischen Marke ist zugleich auch in Summe der beliebteste Name. Die ungewöhnlichsten Namen sind Chevrolet und Subaru mit jeweils nur fünf Vorkommen seit dem Jahr 2000. Zu den ungewöhnlichsten Namen zählen zudem Ferrari (23), Nissan (29), Wraith (Rolls Royce-Modell/30), DeLorean (64) und Benz (76).

Was sich mit Blick auf die Statistiken ebenfalls zeigt ist die Tatsache, dass Jungen eher nach Autos benannt werden, als Mädchen. So hören 51.782 Jungen in Großbritannien und 724.238 in den USA auf Autonamen während es bei den Mädchen 14.546 (UK) und 139.193 (USA) sind.

Häufige Autonamen für Jungs in Großbritannien Rang Name Vorkommen 1 Morgan 15.181 2 Austin 8.398 3 Rio 4.871 4 Hunter 4.286 5 Lincoln 3.897 6 Cooper 3.065 7 Aston 2.840 8 Hudson 2.777 9 Prince 1.371 10 Bentley 1.330

Seltene Autonamen für Jungs in Großbritannien Rang Name Vorkommen 1 McLaren 3 2 Dodge 3 3 Chevy 3 4 Wraith 6 5 Triumph 6 6 Healey 11 7 Noble 22 8 Lexus 47 9 Jazz 105 10 Kia 107

Häufige Autonamen für Mädchen in UK Rang Name Vorkommen 1 Morgan 9.332 1 Alba 1.556 1 Kia 1.470 4 Mercedes 1.237 4 Clio 217 6 Lexus 181 7 Jazz 124 8 Porsche 113 9 Aston 77 10 Lotus 59

Seltene Autonamen für Mädchen in UK Rang Name Vorkommen 1 Triumph 3 1 Hudson 3 1 Cruz 3 4 Mini 6 4 Chevy 6 6 Megane 14 7 Devin 18 8 Zafira 19 9 Hunter 33 10 Astra 37

Häufige Autonamen für Jungs in den USA Rang Name Vorkommen 1 Austin 167.301 2 Hunter 164.090 3 Cooper 77.068 4 Devin 64.857 5 Hudson 57.111 6 Lincoln 53.250 7 Bentley 42.388 8 Holden 18.884 9 Cruz 14.948 10 Colt 12.822

Seltene Autonamen für Jungs in den USA Rang Name Vorkommen 1 Subaru 5 2 Chevrolet 5 3 Cadillac 6 4 Mercedes 7 5 Alfa 11 6 Derby 16 7 Wraith 24 8 Nissan 29 9 Jaguar 29 10 Avanti 31

Häufige Autonamen für Mädchen in den USA Rang Name Vorkommen 1 Morgan 96.684 2 Mercedes 11.188 3 Hunter 6.186 4 Devin 4.088 5 Lexus 2.910 6 Bentley 2.209 7 Alba 1.945 7 Austin 1.945 9 Cooper 1.613 10 Tesla 1.395

Seltene Autonamen für Mädchen in den USA Rang Name Vorkommen 1 Mini 5 2 Ford 11 3 McLaren 13 4 Alfa 21 5 Ferrai 23 6 Aston 55 7 Zafira 72 8 Noble 111 9 Astra 127 10 Audi 133

Fazit

Alljährliche Meldungen zeigen, dass es Schlimmeres gibt, als sein Kind nach einer Automarke oder einem Automodell zu benennen. Von großem Einfallsreichtum zeugt dies aber immer noch nicht.