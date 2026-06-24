Klimaanlage und Spritverbrauch: Klima an oder Fenster auf?

An heißen Sommertagen kann sich ein geparktes Auto innerhalb kurzer Zeit stark aufheizen. Temperaturen von deutlich über 50 Grad im Innenraum sind keine Seltenheit. Entsprechend groß ist der Wunsch nach schneller Abkühlung. Viele Fahrer verzichten dennoch bewusst auf die Klimaanlage und öffnen stattdessen die Fenster, um Kraftstoff zu sparen.

Doch genau diese Strategie funktioniert nicht in jeder Situation.

So viel Kraftstoff benötigt die Klimaanlage tatsächlich Nach Messungen des ADAC erhöht eine moderne Klimaanlage den Kraftstoffverbrauch durchschnittlich um etwa zehn bis 15 Prozent. Im Stadtverkehr entspricht das rund einem Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Außerorts bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 100 km/h liegt der Mehrverbrauch dagegen nur bei rund 0,3 Litern pro 100 Kilometer. Extremwerte sind zwar möglich, treten aber meist nur bei sehr hohen Außentemperaturen und maximaler Kühlleistung auf.

Der Grund dafür liegt in der Arbeitsweise der Anlage. Während Stop-and-Go-Verkehr und lange Standzeiten die Belastung für den Klimakompressor erhöhen, fällt der zusätzliche Energiebedarf bei gleichmäßiger Fahrt deutlich geringer aus.

Warum offene Fenster auf der Autobahn zum Problem werden Viele Autofahrer gehen davon aus, dass geöffnete Fenster grundsätzlich sparsamer sind als eine eingeschaltete Klimaanlage. Tatsächlich trifft das vor allem im Stadtverkehr zu. Mit steigender Geschwindigkeit verändert sich die Situation jedoch deutlich. Geöffnete Seitenfenster verschlechtern die Aerodynamik des Fahrzeugs. Der Luftwiderstand steigt und der Motor muss mehr Leistung aufbringen.

Der ADAC weist darauf hin, dass bereits bei 100 km/h auf beiden Seiten geöffnete Fenster einen zusätzlichen Verbrauch von rund 0,2 Litern pro 100 Kilometer verursachen können. Deshalb können offene Fenster bei höheren Geschwindigkeiten den vermeintlichen Verbrauchsvorteil schnell zunichtemachen.

Befolgen Sie diese Ratschläge • Im Stadtverkehr und bei niedrigen Geschwindigkeiten können geöffnete Fenster sparsamer sein.

• Auf Landstraßen und Autobahnen sollten Fenster möglichst geschlossen bleiben.

• Vor Fahrtbeginn sollte der Innenraum zunächst durchgelüftet werden.

• Die Umluftfunktion hilft dabei, die bereits gekühlte Luft erneut zu verwenden und den Kühlvorgang zu beschleunigen.

• Die Temperatur sollte nicht unnötig niedrig eingestellt werden. Als angenehm gelten meist 22 bis 25 Grad.

Klimaanlage und offene Fenster im Vergleich

Erst lüften, dann die Klimaanlage einschalten Besonders effizient arbeitet die Klimaanlage, wenn die aufgestaute Hitze zunächst aus dem Fahrzeug entweichen kann. Experten empfehlen deshalb, nach dem Einsteigen kurz Türen oder Fenster zu öffnen und das Fahrzeug durchzulüften.

Anschließend kann die Klimaanlage die Temperatur deutlich schneller und mit geringerem Energieaufwand senken. Auch die Umluftfunktion hilft in den ersten Minuten, den Innenraum schneller auf eine angenehme Temperatur zu bringen.