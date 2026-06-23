Koalition gegen China: Europas Autobauer bündeln Software-Entwicklung

Europas Autoindustrie steht vor einem Strategiewechsel, der vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen wäre: Die großen Hersteller wollen jetzt zentrale Fahrzeugsoftware nicht mehr allein entwickeln, sondern gemeinsam. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis und Nutzfahrzeughersteller Traton bündeln Teile ihrer Softwareentwicklung über die Open-Source-Initiative der Eclipse Foundation. Ziel ist es, die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge (Software Defined Vehicles, SDV) deutlich zu beschleunigen, Kosten zu senken und im Wettlauf mit chinesischen Wettbewerbern nicht weiter zurückzufallen.

Warum Europas Hersteller plötzlich zusammenarbeiten Die europäische Automobilindustrie war jahrzehntelang darauf ausgelegt, Produkte möglichst unabhängig voneinander zu entwickeln und sich über technische Lösungen klar voneinander abzugrenzen. Plattformen, Motoren, Fahrwerke oder Fertigungsqualität galten als Kernelemente des Wettbewerbs. Mit dem Übergang zum softwaredefinierten Fahrzeug scheint sich dieses Modell jedoch grundlegend zu verschieben. Denn immer mehr Funktionen entstehen heute nicht mehr ausschließlich während der Fahrzeugentwicklung, sondern werden nach dem Marktstart weiterentwickelt. Over-the-Air-Updates, digitale Dienste, vernetzte Assistenzsysteme und kontinuierliche Funktionsverbesserungen verändern das Verständnis davon, was ein Auto überhaupt ist. Das Fahrzeug wird zunehmend zu einer Hardwareplattform, auf der Software permanent neue Fähigkeiten bereitstellt.

Gerade in diesem Bereich geraten viele europäische Hersteller unter Druck. Über Jahrzehnte gewachsene Elektronikarchitekturen mit zahlreichen Steuergeräten und komplexen Lieferketten machen Entwicklungsprozesse langsam und teuer. Gleichzeitig haben insbesondere chinesische Hersteller ihre Fahrzeuge konsequent auf zentralisierte Rechnerstrukturen, kürzere Entwicklungszyklen und schnellere Software-Updates ausgerichtet.

Allein dadurch verändert sich die gesamte Logik des Wettbewerbs. Nicht mehr allein die Qualität einzelner Komponenten entscheidet über den Markterfolg, sondern die Fähigkeit, neue Funktionen schneller zu entwickeln, zu integrieren und auszurollen.

Gemeinsame Basis statt Parallelentwicklung Vor diesem Hintergrund gewinnt das sogenannte S-CORE-Projekt innerhalb der gemeinnützigen Eclipse Foundation an Bedeutung. Dahinter steht die Idee, dass nicht jede Marke sämtliche Grundlagen der Fahrzeugsoftware selbst entwickeln muss. Stattdessen sollen jene Softwareebenen standardisiert werden, die aus Kundensicht kaum zur Differenzierung beitragen. Dazu gehören beispielsweise Middleware, Kommunikationsschnittstellen oder Basisfunktionen für die Fahrzeugintegration. Auf dieser gemeinsamen Architektur können Hersteller anschließend ihre eigenen Nutzeroberflächen, Fahrcharakteristiken, digitalen Dienste oder KI-Funktionen aufsetzen.

Die Logik dahinter ist in der Autoindustrie keineswegs neu. Seit Jahrzehnten teilen sich Hersteller Komponenten, Plattformen oder Technologien mit Zulieferern, ohne dass Fahrzeuge dadurch identisch werden. Ein gemeinsames Getriebe oder eine gemeinsame Plattform verhindert nicht, dass Marken unterschiedliche Charaktere entwickeln. Genau dieses Prinzip soll nun auf die Software übertragen werden. Befürworter aus den Hersteller-Reihen erwarten, dass sich dadurch enorme Entwicklungsressourcen freisetzen lassen. Statt viele Teams parallel an ähnlichen Basisfunktionen arbeiten zu lassen, könnten Ingenieure stärker auf sichtbare Innovationen und neue Kundenerlebnisse fokussieren. Gleichzeitig sollen Entwicklungszeiten sinken und die Einführung neuer Fahrzeuggenerationen beschleunigt werden.

Der Übergang zum KI-definierten Fahrzeug Gleichzeitig wartet bereits die nächste Herausforderung für das Gesamtverständnis des Automobils. Denn ein softwaredefiniertes Auto organisiert Fahrzeugfunktionen zentral digital und ermöglicht kontinuierliche Aktualisierungen. Der logische nächste Schritt: Beim KI-definierten Fahrzeug verändert sich jedoch die eigentliche Wertschöpfung. Software wird nicht mehr nur programmiert – sie lernt, interpretiert und entwickelt sich mit Nutzung und Daten weiter. Sprachassistenten entwickeln sich zu intelligenten Fahrzeugagenten. Komfortfunktionen passen sich automatisch an Nutzerverhalten an, während zentrale Rechnerplattformen immer größere Teile der Fahrzeugintelligenz übernehmen.

Entscheidend wird in Zukunft sein, wer die Daten kontrolliert, wie schnell Modelle trainiert werden können und wie eng Fahrzeugarchitektur, Rechenleistung und KI-Entwicklung miteinander verzahnt sind. Gerade hier ist bereits ein strategischer Vorteil chinesischer Hersteller zu erkennen. Dort entwickeln sich Software, Elektronik und KI-Systeme wesentlich integrierter als klassische Fahrzeugprogramme europäischer Prägung. Entwicklungszyklen orientieren sich zunehmend an der Dynamik der Unterhaltungselektronik – mit deutlich schnelleren Produktgenerationen und kürzeren Entscheidungswegen.

Zu viel Konsens, zu wenig Umsetzung? So plausibel das neue europäische Entwicklungsmodell auf den ersten Blick erscheint, so anspruchsvoll dürfte die Umsetzung in der Praxis werden. Kooperation bedeutet nicht automatisch Geschwindigkeit. Je größer ein Verbund wird, desto mehr Abstimmung entsteht zwischen den Beteiligten. Gemeinsame Standards müssen definiert, Schnittstellen abgestimmt und Verantwortlichkeiten geklärt werden. Gerade in einer Industrie, in der Sicherheit, Haftung und regulatorische Anforderungen eine zentrale Rolle spielen, entstehen zusätzliche Ebenen der Komplexität.

Hinzu kommt, dass Hersteller trotz gemeinsamer Entwicklung weiterhin direkte Wettbewerber bleiben. Niemand wird bereit sein, zentrale Differenzierungsmerkmale vollständig offenzulegen. Offen bleiben außerdem Fragen nach Verantwortung und Kontrolle. Wer haftet bei Fehlern in gemeinsam entwickelter Software? Wer entscheidet über Sicherheitsupdates? Wie werden Versionen verwaltet und wie verhindert man neue technologische Abhängigkeiten?