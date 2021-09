Lego Batmans Batmobil zum Selberbauen

Fast jeder Mensch kennt Batman. Und wer an Batman denkt, der denkt in vielen Fällen an die Batmobile. Jene Fahrzeuge, die dem Ritter der Nacht mit all ihren Raketen und Panzerungen bei seiner Gangsterjagd unterstützen. Eines der Batmobile, das den Namen "Tumbler" trägt, kommt nicht nur äußerst martialisch daher, sondern auch aus Legoklötzchen. Die Neuauflage des bereits 2014 veröffentlichten Legobausatzes startet nun in die zweite Generation.

Genauer gesagt besteht die Setnummer 76240 aus 2.049 Steinen und zwei Minifiguren (Batman und Joker). Mit Blick auf den Preis in Höhe von 229,99 Euro ergibt sich ein Steinpreis von 11,2 Cent. Der Verkaufsstart ist am 2. November dieses Jahres und die Altersempfehlung lautet 18 plus.

Das Original kam 2005 in die Kinos

Das im Verhältnis 1:10 gestaltete Fahrzeug ist 45 Zentimeter lang, 25 breit und 16 Zentimeter hoch. Sein Vorbild, der originale Tumbler, bringt es laut dem ebenfalls dem Set beiliegenden Datenblatt auf eine Länge von 4,57 Metern, eine Breite von 2,85 Metern und eine Höhe von 1,57 Metern. Die Jet-Turbine liefert in den drei Kinofilmen Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises (jeweils mit Schauspieler Christian Bale in der Rolle des Batmans) über 1.520 PS. Die Beschleunigung aus dem Stand bis Tempo 100 beträgt drei Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 320 km/h.

Fazit

Von Lego rollt Batmans Tumbler in die Kinderzimmer. Der im Maßstab von ungefähr 1:10 aufzubauende Streitwagen ist 45 Zentimeter lang und überzeugt durch seinen hohen Wiedererkennungswert.