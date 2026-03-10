Leserwahl BEST CARS 2026: Kia EV9 schlägt Bentley und Rolls-Royce

Die Leserwahl von auto motor und sport ist eine der traditionsreichsten und größten ihrer Art in Europa. Mit über 94.000 Teilnehmern bietet sie einen umfassenden Einblick in die Vorlieben der Autokäufer. In der Kategorie der Luxus-SUVs war die Konkurrenz besonders stark, doch der Kia EV9 konnte sich überraschend gut behaupten. Dies zeigt, dass die Wahrnehmung von Luxus und Qualität im Wandel ist.

Der Kia EV9: Ein Newcomer mit Potenzial Der Kia EV9 ist ein vollelektrischer SUV, der mit seinem futuristischen Design und innovativen Technologien punktet. Ausgestattet mit einer 800-Volt-Architektur ermöglicht er schnelles Laden und eine beeindruckende Reichweite. Sein geräumiges Interieur und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einer ernstzunehmenden Alternative in der Luxusklasse. Besonders hervorzuheben ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ihn für viele Käufer attraktiv macht.

Bentley Bentayga: Der Klassiker Der Bentley Bentayga steht seit Jahren für Luxus und Exklusivität. Mit seinem leistungsstarken V8-Motor und einer Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten bietet er ein Fahrerlebnis der Extraklasse. Doch im Vergleich zum Kia EV9 wirkt der Bentayga in puncto Technologie und Nachhaltigkeit etwas altmodisch. Dies könnte ein Grund sein, warum er in der Leserwahl hinter dem koreanischen Modell landete.

Rolls-Royce Cullinan: Der Inbegriff von Luxus Der Rolls-Royce Cullinan ist das Nonplusultra in der Luxus-SUV-Kategorie. Mit seinem opulenten Interieur, dem nahezu lautlosen Fahrverhalten und der unvergleichlichen Verarbeitungsqualität setzt er Maßstäbe. Allerdings hat diese Exklusivität ihren Preis. Im Vergleich zum Kia EV9 zeigt sich, dass Luxus nicht immer teuer sein muss.

Warum der Kia EV9 überzeugt Der Erfolg des Kia EV9 in der Leserwahl zeigt, dass die Käufer zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit, Technologie und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Während Bentley und Rolls-Royce weiterhin auf traditionelle Luxusmerkmale setzen, bietet der Kia EV9 eine moderne Interpretation von Luxus, die offenbar gut ankommt. Sein Erfolg könnte ein Signal für die gesamte Branche sein, sich stärker auf die Bedürfnisse der neuen Generation von Autokäufern einzustellen.