Gamers 'IS (Modifizierter Lexus IS 350 F Sport ) Gamer-Traum auf Rädern

Mit diesem umgebauten IS 350 F Sport will Lexus Gamer anlocken. Ein gewaltiger Bildschirm und ein Zocker-PC sorgen für Spaß auf dem Force-Feedback-Beifahrersitz.

Der Fahrer fährt, der Beifahrer fährt mit. Mit Ausnahme von Fahrlehrern und vielleicht noch Maggie Simpson sind Beifahrer normalerweise zur Passivität gezwungen. Dem japanischen Edel-Automobilhersteller Lexus ist das offensichtlich ein Dorn im Auge. Und so präsentieren die Japaner den perfekten Wagen für Computerspiel-Fans, die das echte Autofahren zeitgleich lieber anderen überlassen wollen: den Gamers 'IS.

Der zur Spielhölle umfunktionierte Lexus IS 350 F Sport ist eine voll funktionsfähige Sport-Limousine. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass hier neben dem Fahrer der eigentliche Spaß stattfindet. Auf einem Sitz mit haptischem Feedback (Force Feedback Chair) thronend und auf einen hochauflösenden, gekrümmten Monitor blickend kann der Beifahrer während der eigentlichen Autofahrt selbst das "Gamepad-Lenkrad" in die Hand nehmen und digital Gas geben. Das Gamepad stammt übrigens aus einem 3D-Drucker und ist ein echtes Unikat.

Lexus Das Gamepad stammt aus dem 3D-Drucker.

Gaming-PC und Nebelmaschine an Bord des Gamers 'IS

Ein speziell angefertigter Gaming-PC mit einer MSI Gaming GeForce GPU+AMD-CPU ist im Kofferraum des Fahrzeugs installiert. Er verfügt über ein elegantes Gehäuse, das durch programmierbare RGB-LEDs zur wahren Lichtshow avanciert. Eine Nebelmaschine und automatisierte RGB-Laser runden das visuelle Spektakel ab. Die Bedienung findet per versenkbarer Tastatur- und Mausplattform auf der Beifahrerseite statt. Damit der Gamer nicht Durst leiden muss, stehen ihm sechs gekühlte Getränkehalter in der Mittelkonsole zur Verfügung.

Verantwortlich für die Transformation des Straßen- zu einem Gaming-Fahrzeug ist das Unternehmen SCPS. An dem Projekt nahmen 20 verschiedene Mitglieder des Teams teil, darunter Konzeptkünstler, Designer, 3D-Modellierer, Elektro- und Bauingenieure, Metallverarbeiter, Handwerker, Künstler, kundenspezifische Polsterer und Computertechniker, von denen die meisten selbst ernsthafte Spieler sind. Von der Gestaltung der ersten Konzepte bis zur Enthüllung dauerte der gesamte Bau fünf Monate.

Lexus Der Lexus IS 350 F Sport hat eine Transformation hinter sich.

Über 500.000 Twitch-User haben mitbestimmt

Dieser Gamers 'IS ist das erste Fahrzeug, das ein Hersteller in Kooperation mit Partnerunternehmen und gemeinsam mit der Twitch-Community als ultimativen Spielraum entwickelte. In einem Livestream des beliebten Streamers Fuslie haben im vergangenen Monat mehr als 554.000 Zuschauer ihre Lieblingsfeatures gesehen und abgestimmt, was genau wo und wie im Lexus verbaut sein soll.

Das Äußere des Gamers 'IS ist mit einer benutzerdefinierten Vinylfolie im Infiltrate-Design verziert. Dieser Look strahlt ein technisches, schnittstellengesteuertes, HUD-zentriertes Design aus, das an Ego-Gaming und Black Ops erinnert. Für das Interieur wählte mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Twitch-Zuschauer den Neon Tokyo-Stil mit einer elektrifizierten japanischen Pop-Art-Ästhetik. Der Dachhimmel ist mit einer klaren Acrylschicht geschmückt, die mit Regentropfen aus Harz bestückt ist, die wiederum mit programmierbaren RGB-LED-Lichtern hinterleuchtet sind und den Insassen somit eine Nachtfahrt bei leichtem Regen unter den Lichtern der Innenstadt Tokios vermitteln sollen. Hinter den Rücksitzen projizieren LED-Panels programmierbare Inhalte auf die Heckscheibe und schaffen so einen animierten Hintergrund. Für die Verdunklung der Scheiben ist das Unternehmen Smart Tint verantwortlich.

Umfrage 567 Mal abgestimmt Welche Bezeichnung bevorzugen Sie: Computerspiel oder Renn-Simulation. Renn-Simulation? Das klingt viel zu hochtrabend - das sind Computerspiele. Computerspiel? Das klingt viel zu profan - das sind Renn-Simulationen. mehr lesen

Fazit

Eine fahrende Spielhölle für Gamer? Warum gibt es so etwas erst jetzt? Na gut, das Thema Ablenkung im Straßenverkehr dürfte hier keine gewichtige Rolle gespielt haben. Ok, der fette Monitor verleitet schon zum Starren. Aber solange der Zocker ein Gaming-Headset trägt, könnte sich die Ablenkung ja eigentlich im Rahmen halten. Zur Serienreife wird aber auch dieses geräuschunterdrückende Zubehörteil dem Lexus nicht verhelfen.