Anzeige LIQUI MOLY Mit sauberem Motor relaxed in den Sommer

Die heißen Monate stehen bevor. Das gilt auch für Autos. Mit diesen Tipps und Produkten von LIQUI MOLY bewahrt Ihr Motor in der Sommersaison einen kühlen Kopf.

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Wer denkt da noch an die vergangenen Wintermonate? Fragen Sie mal Ihr Auto! Denn könnte es sprechen, würde es Ihnen unter Umständen von Ölschlamm, Kondenswasser und sonstigen Ablagerungen berichten, die sich während der kalten Jahreszeit im Motoröl gebildet haben. Gehen Sie also auf Nummer sicher und nutzen Sie den nächsten Ölwechsel gleich dazu, um den Motor von innen zu reinigen: Motor Clean von LIQUI MOLY ist hierfür die perfekte Lösung. Seine hochwirksamen Reinigungsadditive lösen Schlamm und Verschmutzungen, die anschließend beim Ölwechsel mit dem Altöl abgelassen werden. Erst so kann das Frischöl seine volle Leistung entfalten. Und falls Sie zusätzlichen Schutz für den Motor möchten, geben Sie dem neuen Motoröl eines dieser Öladditive gegen Motorverschleiß hinzu.

Liqui Moly Motor Protect ist eines von mehreren Verschleißschutzadditiven aus LIQUI MOLYs Produktpalette.

Damit Ihr Diesel auch innen immer cool bleibt: Super Diesel Additiv von LIQUI MOLY. Es entfernt Ablagerungen im Einspritzsystem sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Zudem pflegt das Additiv alle Bauteile der Einspritzanlage und verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln. Außerdem erhöht es die Cetanzahl und verbessert damit die Zündwilligkeit des Dieselkraftstoffs. Es sorgt für ruhigeren Motorlauf und schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion und Verschleiß. Dies führt dazu, dass Abgaswerte und die Leistungsfähigkeit des Motors verbessert werden.

Liqui Moly Ob vorbeugend oder problembezogen: Über Super Diesel Additiv freut sich jeder Dieselmotor.

Sommerlicher Vitaminschub für den Benzinmotor gefällig? LIQUI MOLYs Injectionreiniger entfernt Ablagerungen an Einspritzventilen, Einlassventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Gleichzeitig beseitigt er Startschwierigkeiten sowie unrunden Motorlauf. Darüber hinaus pflegt der Kraftstoffzusatz alle Bauteile der Benzineinspritzanlage. Injectionreiniger schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion und verbessert Gasannahme sowie Kompression.

Liqui Moly Der Injectionreiniger ist die optimale Wahl für die Pflege der Benzineinspritzanlage.

Ob Staub, Schmutz oder vielleicht vergessene, hartnäckige Streusalzreste vom letzten Winter: Der Motorraum kann manchmal ganz schön mitgenommen aussehen und es droht Korrosion. Der Motorraumreiniger sorgt in diesem Fall für perfekte Sauberkeit. Und damit der Motor möglichst lange strahlt, sollten Sie ihn gleich noch konservieren – am besten mit der Motorversiegelung von LIQUI MOLY. Dann steht einer glänzenden Sommersaison dank einem glänzenden Motor nichts mehr im Weg!

Liqui Moly Perfektes Finish für einen sauberen Motor: der Motorraumreiniger von LIQUI MOLY.