Mann crasht seinen BMW: Vermutlich zu schnell, sicher aber nackt

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18:45 Uhr auf der Heidelberger Straße. Der 39-Jährige war aus Richtung Ringstraße in Richtung L 594a unterwegs. Mehrere Zeugen berichteten der Polizei, dass der BMW mit einer Geschwindigkeit deutlich jenseits der 100 km/h gefahren sei.

BMW überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen In Höhe der Schillerstraße geriet der BMW mit einem Vorderrad gegen die Begrenzung einer Verkehrsinsel. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der BMW überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der 39-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde nicht nur der BMW schwer beschädigt. Auch ein geparktes Auto, eine Mauer und ein Gartengeländer wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Der BMW musste schließlich abgeschleppt werden.

Darf man Nackt fahren? Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nach eigenen Angaben deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Angaben zu möglichen Alkohol- oder Drogenwerten liegen bisher nicht vor.

Warum der Mann unbekleidet unterwegs war, ist nicht bekannt. Die fehlende Kleidung spielt für die Ermittlungen dagegen zunächst keine Rolle. Gegenüber t-online erklärte ein Polizeisprecher, dass das Nacktfahren selbst keine Konsequenzen habe. Eine allgemeine Kleidervorschrift für Autofahrer gibt es in Deutschland nicht. Entscheidend ist allerdings, dass dadurch keine anderen Vorschriften verletzt werden.

Relevant werden kann insbesondere § 118 OWiG, wenn das Verhalten als grob ungehörige Handlung die Allgemeinheit belästigt oder gefährdet. "Erregung öffentlichen Ärgernisses" nach § 183a StGB passt dagegen nicht allein wegen Nacktheit, denn dafür müsste eine sexuelle Handlung öffentlich vorgenommen werden.