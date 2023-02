70 Jahre Matchbox Spielzeugmarke feiert mit Sondermodellen

Die traditionelle Spielzeugauto-Marke Matchbox feiert 2023 ihr 70. Jubiläum. Die kleinen Die-Cast-Fahrzeuge im handtellergroßen Format bilden echte Vorbilder nach. Das gilt auch für die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Die 1953 erstmals eingeführte Marke gehört mittlerweile zu einem großen Konzern. Der US-Spielwarenhersteller Mattel ist auch für die Barbie-Puppen und Lernspielzeug von Fisher-Price bekannt. Zudem ist Hot Wheels die Schwestermarke von Matchbox.

Der Name war Programm. Als der damalige Eigentümer Lensey Products verkaufte die Modellautos einst in kleinen Verpackungen aus Pappe, deren Form und Aussehen stark an Streichholzschachteln (auf Englisch "Matchbox") erinnerten.

Elektroautos im Kinderzimmer

Zum runden Geburtstag der Marke Matchbox kommt in diesem Jahr eine breite Auswahl an Sondermodellen in den Spielwarenhandel. In sieben verschiedenen Sortimenten von Matchbox gibt es Modellautos, die mit speziellen Details wie der Zahl 70 auf der Karosserie auf den Geburtstag hinweisen. Auch Lkw, Busse, Flugzeuge und Hubschrauber sind Teil der Sonderserie.

Gleichzeitig wird in die Zukunft geblickt. Um das Thema Umweltschutz auch in den Kinderzimmern und Sammlervitrinen weiter voranzutreiben, werden in Zukunft vermehrt Elektroautos in das Matchbox-Sortiment aufgenommen. Schon heute gibt es Nachbildungen batterieelektrischer Modelle wie den Mazda MX-30 oder den Elektro-Pick-up Hummer von GMC. Mattel plant, bis zum Jahr 2030 alle Spielzeuge und deren Verpackungen vollständig aus recyceltem oder recycelbarem Material oder biobasierten Kunststoffen herzustellen.

Umfrage 1104 Mal abgestimmt Welche Spielzeugauto-Marke bevorzugen Sie? Hot Wheels Matchbox mehr lesen

Fazit

Die Spielzeugauto-Marke Matchbox feiert ihren 70. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es limitierte Sondermodelle, die auch auf das Interesse von Sammlern stoßen dürften.