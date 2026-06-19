Mehr auto motor und sport bei Google? Mit diesem Trick geht's!

Sie möchten bei der Google-Suche schneller verlässliche Inhalte zu Auto-, Mobilitäts- und Verkehrsthemen finden und eine bestimmte Redaktion häufiger in den Ergebnissen sehen? Dann können Sie auto motor und sport ab sofort als bevorzugte Quelle festlegen. Google berücksichtigt diese Auswahl bei der Anzeige von Nachrichteninhalten.

Was bringt das? Wenn Sie auto motor und sport als Favorit hinterlegen, werden unsere Beiträge in der Google-Suche – je nach Darstellung – besonders in Bereichen wie "Schlagzeilen" oder "Aus deinen Quellen" bevorzugt eingeblendet. Andere Medien bleiben aber natürlich weiterhin sichtbar.

1) Über die Google-Funktion "Bevorzugte Quellen" Voraussetzung ist ein Google-Konto, in dem Sie eingeloggt sind. Öffnen Sie die Seite/Funktion, über die sich bevorzugte Quellen hinzufügen lassen (am besten über die neue Info-Box, die wir in unseren Artikeln einblenden), wählen Sie auto motor und sport aus und speichern Sie die Auswahl anschließend, indem Sie zurück zur Google-Suche wechseln (z. B. über "Zur Google Suche").

2) Direkt aus einer Nachrichtensuche heraus Suchen Sie in der Google-App oder im Browser nach einem Thema, das Sie regelmäßig interessiert. Achten Sie darauf, ob eine Box wie "Schlagzeilen" angezeigt wird. Neben der Überschrift finden Sie ein Stern-Symbol: Tippen bzw. klicken Sie darauf. Geben Sie im Suchfeld "auto motor und sport" ein, wählen Sie den Treffer aus und bestätigen Sie mit "Ergebnisse aktualisieren". 3) In den Google-Kontoeinstellungen Alternativ können Sie die Quelle auch über Ihr Google-Konto hinzufügen – im Bereich rund um die Personalisierung der Suche.