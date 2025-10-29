Mercedes schwächelt weiter: Gewinneinbruch um 50 Prozent

Der Gewinn des Autobauers Mercedes ist im dritten Quartal stark eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 31 Prozent von 1,71 Milliarden Euro auf 1,19 Milliarden Euro ab, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte.
Nettogewinn halbiert
Nach drei Quartalen ist der Nettogewinn von Mercedes von 7,80 auf 3,87 Milliarden Euro geschrumpft – das sind 50,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um acht Prozent auf 98,5 Milliarden Euro zurück.
Belastet wird das Mercedes-Ergebnis durch das weiter schwache China-Geschäft sowie die Strafzölle in den USA. Hinzu kommen Belastungen durch Sondereffekte, die sich allein im dritten Quartal auf rund 1,4 Milliarden Euro summieren. Der Großteil davon, 876 Millionen Euro, sind für Abfindungen im Rahmen des Sparprogramms "Next Level Performance" vorgesehen. Laut Mercedes-Mitteilung entsprechen alle wichtigen Kennzahlen für das dritte Quartal den Erwartungen für das Gesamtjahr.