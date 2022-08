Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Diebstahl bei Mercedes Hunderte Motoren und Getriebe geklaut

Nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten soll der Wert der Beute mehrere Millionen Euro betragen. Schon Anfang 2020 begann die Diebstahlserie. Die Polizei wurde im August 2020 verständigt und ermittelte seitdem gegen die Diebesbande. Die ungewöhnlich lange Ermittlungszeit mochte die Polizei nicht erklären; offenbar reichten aber nunmehr die Beweise für Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse.

Zwei Männer in Haft, einer verschwunden

Zwei der drei Tatverdächtigen, ein 52 und ein 57 Jahre alter Mann, arbeiten im Zentrallager des Autobauers und sollen "mehr als 100 Verbrennungsmotoren und mehr als 500 Getriebe" gestohlen und verkauft haben, so der Zeitungsbericht. Die Masche verrät die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht. Bereits am Dienstag (16.8.) wurden die beiden Daimler-Mitarbeiter festgenommen, der 36-jähriger Mittäter ist verschwunden. Bei der Durchsuchung von Wohnungen der drei Männer in Stuttgart, Esslingen und im Landkreis Schwäbisch Hall fanden die Ermittler einige Motoren und Getriebe sowie weitere Beweise.

Bereits im Frühjahr 2021 standen acht Männer vor Gericht, die im Daimler-Werk in Sindelfingen elektronische Steuergeräte, Scheinwerfer und Mercedes-Sterne entwendet hatten und mit ihren eigenen Autos abtransportierten. In diesem Fall lag der Schaden bei mehreren Hunderttausend Euro.

Fazit

Zwei Daimler-Mitarbeiter und ein dritter Tatverdächtiger haben über viele Jahre Motoren und Getriebe im großen Stil bei Mercedes entwendet. Zwei Tatverdächtige sitzen nun in U-Haft. Sie sollen mehr als 100 Motoren und über 500 Getriebe geklaut und weiterverkauft haben. Der Schaden: Mehrere Millionen Euro.